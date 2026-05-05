Một doanh nghiệp ở Đồng Nai bị buộc nộp lại hơn 20 tỉ đồng

Theo Nguyễn Tuấn | 05-05-2026 - 14:50 PM | Bất động sản

Ngoài việc bị xử phạt 250 triệu đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai còn bị buộc nộp lại hơn 22 tỉ đồng vì chiếm đất công hơn 6 năm.

Ngày 5-5, UBND phường Trấn Biên (TP Đồng Nai) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai (địa chỉ số 124, tổ 12, khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên). Người đại diện pháp luật là Bùi Mạnh Lân.

Bảng hiệu Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai, phía trong khu đất là một tòa nhà khoảng 4 tầng rộng hàng trăm mét vuông và 1 dãy nhà cấp 4, không có dấu hiệu còn hoạt động

Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xác định đã thực hiện hành vi “chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý”. Diện tích vi phạm lên tới 15.826 m² tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, thuộc địa bàn phường Trấn Biên.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng.

Song song đó, cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp phải chấp hành nộp phạt, đồng thời tự tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai theo quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm (4-2020) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (4-2026).

Tại thời điểm kiểm tra, khu đất được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Tổng thời gian hưởng lợi hơn 6 năm, với số tiền phải nộp lại ước tính hơn 22,1 tỉ đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Bùi Mạnh Lân - người đại diện pháp luật của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp, tổ chức vi phạm phải chịu thêm 0,05% tính trên tổng số tiền chưa nộp.


Toàn cảnh công trường cầu dây văng rộng nhất Hải Phòng: Tháp cao bằng tòa nhà 40 tầng, nằm sát vách dự án hơn 2 tỷ USD của Vingroup

Tập đoàn Thụy Sĩ bắt tay “ông lớn” siêu du thuyền khảo sát 3.200km bờ biển Việt Nam, chọn tỉnh rộng thứ hai làm nơi xây "thiên đường du thuyền không phát thải” đầu tiên trên thế giới

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD

Chung cư ngủ quên 15 năm trên “đất vàng” bất ngờ hồi sinh

Tin vui: Ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có sự thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý

Đất tái định cư di dời dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo: Sang tay nhanh 80 triệu/m2

