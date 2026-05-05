Doanh nghiệp bất động sản đang làm ăn ra sao?

Đi lùi

Trong báo cáo quý I/2026, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, cả nước có 726 doanh nghiệp địa ốc hoàn tất thủ tục giải thể trong 3 tháng vừa qua, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có hơn 240 đơn vị đóng cửa. Ở chiều ngược lại, có hơn 1.560 doanh nghiệp trong lĩnh vực được thành lập mới, tăng hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Bộ Xây dựng đánh giá, quá trình sàng lọc và tái cơ cấu diễn ra ngày càng rõ nét trên thị trường bất động sản. Trong ngắn hạn, thị trường bất động sản đang chịu áp lực không nhỏ từ biến động địa chính trị, lạm phát, tỷ giá, chi phí xây dựng và lãi suất leo thang.

Trong khi đó, giá nhà vẫn tiếp tục bị đẩy lên cao, lên ngưỡng 128 triệu đồng/m2 chung cư mới tại Hà Nội và 112 triệu/m2 tại TPHCM. Điều này khiến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp địa ốc teo tóp dần.

Cụ thể, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) có doanh thu thuần quý I/2026 đi lùi 76% so với cùng kỳ, còn hơn 104 tỷ đồng - chủ yếu đến từ mảng cung cấp dịch vụ. Tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên 541 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ. Riêng chi phí tài chính tăng 545%, lên gần 432 tỷ đồng.

Theo PDR, công ty đã đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư tại dự án Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng và dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu Cổ Đại có khả năng bị tổn thất. Trên nguyên tắc thận trọng, PDR đã ghi nhận toàn bộ giá trị chi phí xây dựng của các dự án này vào chi phí trong kỳ.

Nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bồi hoàn theo quyết định chính thức trong tương lai, khoản bồi hoàn sẽ được hạch toán vào thu nhập tương ứng theo quy định hiện hành.

Điểm sáng nhất trong kỳ đến từ hoạt động tài chính với doanh thu hơn 907 tỷ đồng, gấp hơn 477 lần cùng kỳ, nhờ thanh lý khoản đầu tư. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của Phát Đạt đạt hơn 390 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ngốn gần 65% khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 138 tỷ đồng nhưng vẫn gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Thời điểm cuối quý I, tổng tài sản PDR đạt hơn 26.600 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 2.044 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn gần 15.100 tỷ đồng, tập trung tại dự án The EverRich 2.600 tỷ đồng, Tropicana Bến Thành Long Hải gần 2.000 tỷ đồng, dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 gần 1.600 tỷ đồng…

Tương tự, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group - mã chứng khoán: BCM) khép lại quý đầu năm 2026 với kết quả kém tích cực. Cụ thể, Becamex Group đạt doanh thu thuần 1.105 tỷ đồng (giảm 40%), lợi nhuận ròng gần 280 tỷ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ) và cũng là mức thấp nhất trong 8 quý qua, tính từ quý II/2024.

Nguyên nhân chính đến từ mảng trụ cột bất động sản chững lại, chỉ mang về hơn 754 tỷ đồng, giảm 47%. Cùng với đó, doanh thu tài chính hơn 344 tỷ đồng, giảm 38% so với quý I/2025.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản BCM đạt hơn 61.300 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tài sản tập trung ở khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết lên hơn 24.200 tỷ đồng, chiếm tới 40% tổng nguồn vốn. Hàng tồn kho hơn 22.600 ngàn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Cuối quý I, nợ phải trả của BCM còn hơn 38.800 tỷ đồng, tăng 3%.

Dòng tiền kinh doanh âm

Quý I năm nay, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) ghi nhận doanh thu hơn 150 tỷ đồng (tăng gần 37% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế hơn 9 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2026, TTC Land mới hoàn thành 9% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, trong quý I/2026, dòng tiền kinh doanh chính của TTC Land ghi nhận âm hơn 651 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 247 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của TTC Land tăng thêm 284 tỷ đồng, lên 13.179 tỷ đồng.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) ghi nhận doanh thu đạt 69 tỷ đồng (giảm 38% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng (tăng 89% so với cùng kỳ năm trước). Trong quý I, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm gần 31 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 48 tỷ đồng. Tính tới ngày 31/3, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai giảm 4% so với đầu năm, về mức 8.385 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, tại thời điểm ngày 31/3, nợ ngắn hạn là 3.550 tỷ đồng nhưng tổng tài sản ngắn hạn chỉ 1.902 tỷ đồng. Như vậy, Quốc Cường Gia Lai đang sử dụng 1.648 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (kỳ hạn dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).