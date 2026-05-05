Một siêu công trình độc bản tại Việt Nam khiến truyền thông quốc tế thốt lên “Sydney hãy nhường bước”, gây chú ý với mái vòm đổi màu từ bình minh đến đêm

Nhà hát Opera Hà Nội là một trong những dự án văn hóa có tổng mức đầu tư lớn nhất lịch sử Việt Nam đã chính thức được khởi công vào ngày 5/10/2025.

Dù vẫn đang trong giai đoạn thi công, Nhà hát Opera Hà Nội đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Mới đây, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure Asia (T+L) đã đăng tải một bài viết về công trình trên nền tảng Instagram, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Mở đầu bài viết, ấn phẩm này đã nhận định: “Move aside, Sydney. There's a new iconic opera house on the water.” (Tạm dịch: Sydney hãy nhường bước. Một biểu tượng nhà hát trên mặt nước mới đang chuẩn bị ra đời).

Trong đánh giá của giới chuyên môn quốc tế, Nhà hát Opera Hà Nội bắt đầu được đưa lên bàn cân so sánh với những công trình biểu diễn mang tính biểu tượng của thế giới.

Đứng sau công trình là kiến trúc sư người Ý Renzo Piano đảm nhiệm, một trong những tên tuổi có ảnh hưởng sâu rộng của kiến trúc thế kỷ 20. Ông là người Italy đầu tiên lọt vào Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, đồng thời là chủ nhân của giải Pritzker Prize – được xem là “Nobel của ngành kiến trúc".

Đặc biệt, yếu tố khiến công trình gây ấn tượng mạnh không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở câu chuyện văn hóa được “kể” thông qua kiến trúc. ﻿Travel + Leisure Asia đã ví nhà hát như một “viên ngọc trai khổng lồ” mang trong mình dòng chảy lịch sử của Hồ Tây. Hình ảnh những người dân bản địa xưa kia lặn ngụp tìm trai nước ngọt, chắt chiu từng viên ngọc ánh hồng, cam và trắng được tái hiện một cách đầy chất thơ.

Theo ấn phẩm, di sản ấy nay được “hồi sinh” trong lớp vỏ ceramic hiệu ứng ngọc trai của mái vòm – vật liệu độc bản giúp công trình có khả năng biến đổi màu sắc theo ánh sáng, rực rỡ vào bình minh, chạng vạng và cả khi đêm xuống.

Về quy mô, nhà hát sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại với tổng sức chứa lên tới 2.800 chỗ, bao gồm khán phòng opera 1.800 chỗ và khán phòng hội nghị 1.000 chỗ, đủ khả năng tổ chức các loại hình nghệ thuật đỉnh cao như giao hưởng, opera, ballet hay các chương trình quy mô lớn. Đây được xem là nền tảng để thu hút những “siêu phẩm nghệ thuật” quốc tế đến biểu diễn tại Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, một viễn cảnh trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp cũng được phác họa khi khán giả có thể tiếp cận nhà hát bằng đường thủy thông qua 8 bến thuyền chuyên biệt. Toàn bộ công trình được đặt trong lòng một siêu công viên văn hóa rộng 44 ha, tạo nên một hệ sinh thái nghệ thuật – cảnh quan hiếm có.

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội đang khẩn trương thi công giai đoạn 1 (Ảnh: Báo Tiền phong).

Theo công bố, tổng mức đầu tư của dự án lên tới hơn 12.700 tỷ đồng, con số hiếm thấy đối với một công trình văn hóa tại Việt Nam. Nếu so sánh trong tương quan quốc tế, mức đầu tư này đưa Nhà hát Opera Hà Nội tiệm cận nhóm các nhà hát có chi phí xây dựng cao trên thế giới.

Bên cạnh đó, công trình còn sở hữu vị trí đắc địa tại bán đảo Quảng An (Tây Hồ), trên khu đất gần 20 ha tiếp giáp Hồ Tây. Với lợi thế này, dự án được định hướng trở thành tổ hợp văn hóa – nghệ thuật – cảnh quan mang tính biểu tượng mới của Thủ đô, tương tự vai trò của các nhà hát opera tại những đô thị lớn trên thế giới.

Với định hướng trở thành nơi hội tụ các chương trình nghệ thuật đỉnh cao và nghệ sĩ hàng đầu thế giới, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ gia nhập “bản đồ” những thánh đường nghệ thuật toàn cầu, sánh vai cùng các trung tâm văn hóa lớn tại Paris, Milan, Berlin, London, New York hay Los Angeles. Đồng thời, công trình cũng được xem là cầu nối quan trọng, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.