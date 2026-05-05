Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm siêu dự án sông Hồng 27 tỷ USD, Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát muốn đổi 12 khu đất hơn 5.00ha đất

Tâm Nguyên | 05-05-2026 - 15:37 PM | Bất động sản

Để thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 27 tỷ USD, nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.000 ha.

Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đã gửi văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức BT đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao - BT đến UBND TP Hà Nội và Sở Tài chính TP Hà Nội.

Dự án này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt vào ngày 17/12/2025; các nhà đầu tư đã thỏa thuận liên danh vào ngày 15/4/2026.

Theo đề xuất của liên danh, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418 ha, bao gồm các thành phần chính: Trục đại lộ cảnh quan dài 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí hơn 3.500 ha; các khu đất phát triển đô thị gần 3.300 ha; đất mặt nước khoảng 3.450 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 256 ha; đất khác hơn 900 ha.

Dự án được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD); trong đó vốn góp của liên danh 107.138 tỷ, còn lại là vốn huy động từ các nguồn khác. Tổng mức đầu tư tổng thể sẽ được xác định trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định phê duyệt dự án.

Liên danh nhà đầu tư dự kiến góp khoảng 107.138 tỷ đồng (tương đương hơn 4 tỷ USD), còn lại sẽ được huy động từ vốn vay ngân hàng, cổ đông, thành viên, các chủ thể khác, nguồn khác... Lãi vay được tạm tính 10,5%/năm và sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế triển khai dự án.

Kế hoạch thực hiện dự án kéo dài khoảng 13 năm (2026 - 2038). Trong đó, dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng công viên công cộng phường Phú Thượng (dự án thành phần 10).

Từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ hoàn thành dự án thành phần Trục cảnh quan Hữu Hồng (dự án thành phần 1), công viên tại bãi sông phường Hồng Hà (dự án thành phần 11), khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (dự án thành phần 17).

Đồng thời, giai đoạn này sẽ triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng (dự án thành phần 2), công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15).

Từ năm 2030 đến năm 2035 sẽ hoàn thành dự án khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng (dự án thành phần 2) công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15); tiếp tục triển khai các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13.

Từ năm 2035 đến năm 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13 và quyết toán dự án.

Để thực hiện dự án BT này, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.000 ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800 ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng).

Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265 ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, quyết định giao trước từng phần quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để tạo điều kiện cho nhà đầu tư huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công đối trình dự án bảo đảm kết nối, khai thác hạ tầng đồng bộ.

Nhà đầu tư cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường tại Hà Nội.

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh công trường cầu dây văng rộng nhất Hải Phòng: Tháp cao bằng tòa nhà 40 tầng, nằm sát vách dự án hơn 2 tỷ USD của Vingroup

Toàn cảnh công trường cầu dây văng rộng nhất Hải Phòng: Tháp cao bằng tòa nhà 40 tầng, nằm sát vách dự án hơn 2 tỷ USD của Vingroup Nổi bật

Tập đoàn Thụy Sĩ bắt tay “ông lớn” siêu du thuyền khảo sát 3.200km bờ biển Việt Nam, chọn tỉnh rộng thứ hai làm nơi xây "thiên đường du thuyền không phát thải” đầu tiên trên thế giới

Tập đoàn Thụy Sĩ bắt tay “ông lớn” siêu du thuyền khảo sát 3.200km bờ biển Việt Nam, chọn tỉnh rộng thứ hai làm nơi xây "thiên đường du thuyền không phát thải” đầu tiên trên thế giới Nổi bật

Động thái mới nhất của BRG và Sumitomo tại siêu dự án Thành phố thông minh 4,2 tỷ USD ở Đông Anh - nơi có tòa tháp tài chính cao 108 tầng

Động thái mới nhất của BRG và Sumitomo tại siêu dự án Thành phố thông minh 4,2 tỷ USD ở Đông Anh - nơi có tòa tháp tài chính cao 108 tầng

15:31 , 05/05/2026
Một siêu công trình độc bản tại Việt Nam khiến truyền thông quốc tế thốt lên “Sydney hãy nhường bước”, gây chú ý với mái vòm đổi màu từ bình minh đến đêm

Một siêu công trình độc bản tại Việt Nam khiến truyền thông quốc tế thốt lên “Sydney hãy nhường bước”, gây chú ý với mái vòm đổi màu từ bình minh đến đêm

15:24 , 05/05/2026
Khu đô thị bị 'băm nát' vì vi phạm xây dựng: Dân bức xúc, chính quyền vẫn... chưa hay?

Khu đô thị bị 'băm nát' vì vi phạm xây dựng: Dân bức xúc, chính quyền vẫn... chưa hay?

15:07 , 05/05/2026
Đề xuất sửa quy định xác định dân số chung cư bất cập tại TP HCM

Đề xuất sửa quy định xác định dân số chung cư bất cập tại TP HCM

15:02 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên