TS. Nguyễn Văn Đính: Đã đến lúc phải xóa bỏ cách gọi tồn tại nhiều năm qua như “cò nhà đất”, “cò bất động sản”

Chia sẻ tại buổi Họp báo ngày 5/5, TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) khẳng định, thị trường bất động sản đang tái cấu trúc sâu rộng, hướng tới minh bạch, chuẩn hóa và phát triển bền vững, vai trò của nghề môi giới ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, đúng vị trí và đúng giá trị hơn.

Người môi giới hôm nay không chỉ là cầu nối giao dịch, mà còn là lực lượng góp phần thúc đẩy thị trường, ứng dụng và quản trị thông tin, bảo vệ quyền lợi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin thị trường.

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, đã đến lúc phải xóa bỏ những cách gọi tồn tại nhiều năm qua như “cò nhà đất”, “cò bất động sản” – những định kiến cho thấy nghề môi giới vẫn chưa được nhìn nhận đúng với vai trò là một mắt xích quan trọng của thị trường.

“Trước hết, để có được niềm tin với xã hội thì người môi giới phải thay đổi rất nhiều, từ xu hướng, thể chế, vai trò… Trong đó có niềm tin của xã hội, của thị trường, của người tiêu dùng và cả cơ quan quản lý nhà nước đối với người hành nghề”, ông Đính nói.

Chính vì vậy, việc xây dựng một lực lượng môi giới chuyên nghiệp, có năng lực, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Song hành với đó, việc ghi nhận, đánh giá và tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu cũng cần được thực hiện bài bản hơn, minh bạch hơn, có chuẩn mực hơn và có sức lan tỏa ở tầm quốc gia.

“Với tinh thần đó, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 không chỉ là một sự kiện nghề nghiệp, mà còn là diễn đàn kết nối các chủ thể của thị trường, kết nối thị trường trong nước và quốc tế; nơi khẳng định vai trò, vị thế của nghề môi giới bất động sản trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời lan tỏa thông điệp về một cộng đồng hành nghề chuẩn mực, minh bạch, chính trực, trách nhiệm và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số” – TS. Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.

Được biết, ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và VARS AWARDS 2026 là sự kiện thường niên quy mô quốc gia hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam 29.6.

Năm 2026, chương trình được tổ chức tại thành phố Cần Thơ với chủ đề “Chuẩn mực – Minh bạch – Kỷ nguyên số”. Năm nay đánh dấu năm thứ 11 chương trình được tổ chức sau hơn một thập kỷ duy trì. Sự kiện đã trở thành điểm hẹn của cộng đồng môi giới trên cả nước, nơi gặp gỡ, kết nối, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp và tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho thị trường.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mục tiêu lớn nhất sau Ngày hội không chỉ là vinh danh mà là lan tỏa tinh thần chuẩn mực, minh bạch và chuyên nghiệp tới toàn bộ cộng đồng hành nghề.