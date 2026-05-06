Hơn 1.000 ngày thi công, Việt Nam tạo nên công trình vượt biển dài nhất lịch sử, giữ vững kỷ lục suốt gần một thập kỷ

Toàn cảnh cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện.

Sáng 2/9/2017, cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện, với tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng đã chính thức thông xe. Đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc nhóm những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Công trình nằm trong dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện có tổng chiều dài 15,63 km. Dự án có điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Tân Vũ và điểm cuối tại cổng cảng Lạch Huyện (cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng).

Riêng hạng mục cầu vượt biển có chiều dài 5,44 km, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Mặt cầu rộng 16 m, gồm 4 làn xe (2 làn cơ giới và 2 làn thô sơ), tốc độ thiết kế 80 km/h.

Trong điều kiện thi công trên biển với khí hậu biển khắc nghiệt, dự án gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đã nỗ lực hoàn thành công trình trong 36 tháng (hơn 1.000 ngày), đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ, đánh dấu việc đưa vào sử dụng một trong những công trình vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Dự án góp phần kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế ven biển, gia tăng sức hút đầu tư cho khu vực.

Đến nay, sau gần 9 năm đưa vào khai thác, cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện vẫn giữ vững vị thế là công trình vượt biển dài nhất Việt Nam.

Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng là một trong những dự án công trình trọng điểm của ngành Giao thông Vận tải năm 2017 - 2018.

Đối với Hải Phòng, dự án góp phần kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế ven biển, gia tăng sức hút đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Việc đưa cầu vào khai thác không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào phà mà còn mở rộng kết nối tới các điểm du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực.

Nhìn bên ngoài, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện cũng giống như những cây cầu vượt biển khác. Tuy nhiên ít ai biết rằng dưới mặt cầu còn có một đường hầm khá đặc biệt.

Theo đó, đường hầm này có chiều ngang 9 m và cao trên 2,5 m, được tạo thành từ 88 khoang, mỗi khoang dài 60 m liên kết với nhau. Bên trong đường hầm là một hệ thống cáp được lắp nối dài với nhau, mỗi khoang hầm cầu có 12 bó cáp dự ứng lực. Những cáp này đóng vai trò chủ yếu là chịu lực cho cầu. Có thể nói đường hầm đóng vai trò là chiếc hộp kỹ thuật khổng lồ giúp đảm bảo sự vận hành của cầu vượt biển.

Ngoài hệ thống cáp, hệ thống điện chiếu sáng đã được lắp đặt bên trong hầm nhằm hỗ trợ cho việc duy tu và bảo dưỡng hầm cầu. Theo đó, đường hầm này cũng chỉ dành cho đội ngũ kỹ thuật và người ngoài không được phép vào. Lối thông nhau của các phần hầm thể hiện kết cấu kỹ thuật đặc biệt của công trình cầu đặc biệt trên biển.