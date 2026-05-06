Tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ do Sun Group đề xuất, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất có diễn biến mới

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo nội dung báo cáo, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận về nguyên tắc cho phép UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, trước mắt là đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen theo đề xuất của địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với Tập đoàn Sun Group tiến hành nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng lợi thế đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác để đề xuất hình thức đầu tư phù hợp. Mục tiêu là lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm tính đồng bộ, tiến độ triển khai cũng như hiệu quả khai thác dự án, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, cùng các quy định pháp luật liên quan.

“Trường hợp kết quả nghiên cứu đầu tư Dự án bảo đảm tính khả thi, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức PPP, Luật Đường bộ, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề xuất Thủ tướng cho phép điều chỉnh hình thức đầu tư đoạn tuyến Quảng Ngãi – Măng Đen từ đầu tư công sang đầu tư theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Dự án có chiều dài khoảng 82 km, quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 25.100 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến bao gồm ngân sách trung ương kết hợp quỹ đất địa phương, thời gian triển khai trong giai đoạn 2025 – 2029.

Đáng chú ý, đây cũng là phương án được Tập đoàn Sun Group đề xuất khi bày tỏ mong muốn tham gia nghiên cứu và đầu tư tuyến cao tốc này. Doanh nghiệp cho biết, nếu được chấp thuận, sẽ tập trung nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương cùng chính quyền địa phương để triển khai dự án theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh sau sáp nhập đang giữ vị trí chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội cũng như quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hạ tầng giao thông kết nối giữa hai khu vực Đông – Tây còn nhiều hạn chế. Tuyến kết nối chủ yếu hiện nay là Quốc lộ 24 với quy mô nhỏ hẹp, nhiều đoạn quanh co, độ dốc lớn và đã xuống cấp.

Những hạn chế này đang khiến hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác tiềm năng và phát triển kinh tế – xã hội của khu vực. Trong bối cảnh đó, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, đặc biệt là đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.