Chủ doanh nghiệp mất gần 1 tỷ đồng sau cuộc gọi xưng danh 'cán bộ thuế'

Theo Cảnh Kỳ | 08-05-2026 - 19:08 PM | Bất động sản

Thực hiện theo hướng dẫn của người tự xưng "cán bộ thuế" qua điện thoại để được giảm thuế, một chủ doanh nghiệp bất động sản bị mất gần 1 tỷ đồng trong tài khoản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa nhận tố giác của một chủ doanh nghiệp trên địa bàn bị đối tượng giả cán bộ thuế lừa tiền .

Theo đó, bà N.T.L.A - chủ doanh nghiệp bất động sản tại tỉnh Vĩnh Long trình báo, ngày 13/3, bà nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng cán bộ thuế , thông báo thực hiện chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8% xuống 6%.

Sau đó, một đối tượng khác gọi lại cho bà A. và xưng “thanh tra thuế” để hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế. Đối tượng yêu cầu bà A. vào zalo tải một ứng dụng qua đường link đối tượng này gửi để đăng ký dịch vụ liên quan đến kho bạc nhà nước. Bà A. làm theo, sau đó xác thực khuôn mặt theo yêu cầu, lúc này điện thoại bà A. bỗng dưng khó thao tác, máy nóng, ứng dụng không mở được.

Lúc này, bà A. mới nghi bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, nên liên hệ ngân hàng khóa tài khoản. Tuy nhiên, ngân hàng phát hiện tài khoản thấu chi của bà A đã thực hiện 2 giao dịch chuyển tiền, tổng số tiền đã chuyển 980 triệu đồng.

Công an Vĩnh Long khuyến cáo, người dân, chủ doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ tự xưng cán bộ cơ quan nhà nước. Tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng, vào các đường link được gửi tới, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, xác thực, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Khi phát hiện bất thường phải liên hệ ngay ngân hàng để khóa tài khoản, và trình báo công an hỗ trợ xử lý.

Tiền Phong

