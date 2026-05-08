Bất ngờ xuất hiện hình ảnh tiêu điều của biệt thự nghìn tỷ nhà Mailisa

Nằm tại thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh, căn biệt thự của bà Phan Thị Mai (Mailisa, SN 1975) từng gây choáng ngợp khi xuất hiện giữa vùng quê với quy mô bề thế như một “lâu đài châu Âu”. Công trình nổi bật từ xa nhờ phần mái vòm màu đen đặc trưng cùng hệ hoa văn, phù điêu được thiết kế cầu kỳ theo phong cách tân cổ điển.

Biệt thự nổi tiếng tại quê nhà Hà Tĩnh của bà Mailisa (Ảnh: Báo lao động)

Theo báo Lao động, căn biệt thự tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 2.000m², mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu với quy mô vượt xa nhiều biệt thự thông thường, khiến nhiều người liên tưởng tới một tòa lâu đài thu nhỏ.

Không chỉ gây chú ý bởi hệ mái đồ sộ, toàn bộ mặt tiền biệt thự còn được phủ dày hệ thống cột và cột áp tường mang phong cách châu Âu cổ điển. Nhiều chi tiết được thiết kế theo kiểu Corinthian hoặc Composite với họa tiết hoa lá tinh xảo. Từ bệ cửa, vòm cửa đến diềm mái và các mảng tường đều xuất hiện dày đặc các chi tiết điêu khắc cầu kỳ, thể hiện mức độ đầu tư lớn của gia chủ.

Theo người dân địa phương, ngoài vẻ ngoài xa hoa, phần nội thất bên trong biệt thự cũng được đầu tư rất mạnh tay với nhiều hạng mục sang trọng, giá trị được đồn đoán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo Dân trí, bà Phan Thị Mai (Mailisa, SN 1975) là người sáng lập hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa từ năm 1998. Từ một cơ sở nhỏ ban đầu, nữ doanh nhân này cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh xây dựng hệ sinh thái thẩm mỹ với hơn 16 chi nhánh trên toàn quốc, đồng thời sở hữu khối tài sản lớn gồm biệt phủ hơn 4.000m² tại TPHCM cùng dàn siêu xe đắt đỏ nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mai cùng 7 người liên quan để điều tra về hành vi buôn lậu. Cơ quan điều tra đồng thời khám xét nhiều chi nhánh và doanh nghiệp thuộc hệ thống Mailisa nhằm phục vụ quá trình điều tra liên quan đến hoạt động nhập khẩu mỹ phẩm và hàng hóa.

Sau biến cố này, những hình ảnh mới nhất về căn biệt thự từng nổi tiếng tại quê nhà Hà Tĩnh bất ngờ được chia sẻ trở lại trên TikTok và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Trái ngược với vẻ hào nhoáng, nhộn nhịp từng xuất hiện trước đây, khung cảnh hiện tại của công trình khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Những hình ảnh mới nhất về căn biệt thự đang gây xôn xao MXH (ảnh Tiktok)

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, căn biệt thự hiện chủ yếu trong tình trạng đóng kín cửa, khuôn viên vắng lặng, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài thiếu người chăm sóc thường xuyên. Không ít người để lại bình luận xót xa khi chứng kiến khung cảnh bị nhận xét là “tan hoang” của căn biệt thự từng được xem là biểu tượng giàu có nổi bật tại địa phương.

“Nhìn qua không ai nghĩ đây từng là mái ấm hạnh phúc của một gia đình 4 thế hệ”, một tài khoản bình luận dưới đoạn video đang thu hút hàng triệu lượt xem trên MXH (ảnh Tiktok)

