TTC Land chốt đối tác vận hành TTC Plaza Đà Nẵng trước thềm khai trương

Theo thỏa thuận, PMC sẽ đảm nhiệm vận hành kỹ thuật, bảo trì hệ thống, quản lý an ninh, vệ sinh môi trường và các dịch vụ hỗ trợ tại một số hạng mục thuộc dự án. Một số phân khu chức năng khác sẽ do các đơn vị chuyên biệt vận hành theo mô hình quản lý riêng.

TTC Plaza Đà Nẵng nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, được phát triển theo mô hình tổ hợp thương mại - dịch vụ với quy mô 18 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án gồm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ lưu trú và văn phòng cho thuê.

Theo kế hoạch, trung tâm thương mại AeonMall Thanh Khê sẽ khai trương vào đầu tháng 7/2026. Tiếp đó, khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng cùng khu căn hộ dịch vụ và văn phòng dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2026.

Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của TTC Land tại miền Trung, đồng thời là dự án có quy mô lớn hiếm hoi của doanh nghiệp này được triển khai trong giai đoạn tái cơ cấu danh mục đầu tư và mở rộng sang phân khúc bất động sản thương mại - dịch vụ.

Trong những năm gần đây, TTC Land chủ yếu tập trung hoàn thiện pháp lý, tái cấu trúc tài chính và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới sau giai đoạn thị trường bất động sản gặp khó khăn. Việc đưa TTC Plaza Đà Nẵng vào vận hành được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn thu ổn định từ khai thác thương mại, dịch vụ và cho thuê, thay vì phụ thuộc nhiều vào hoạt động chuyển nhượng dự án hoặc bán bất động sản nhà ở.

Trong quý I/2026, mảng dịch vụ cho thuê cũng là mảng đóng góp lớn nhất (70 tỷ đồng) vào tổng doanh thu 150 tỷ đồng của TTC Land, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, doanh thu từ dịch vụ bất động sản ghi nhận hơn 23 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ xây dựng và dịch vụ khác lần lượt đạt hơn 49 tỷ và 9 tỷ, bù đắp cho hụt thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Kết thúc quý I/2026, TTC Land đạt lợi nhuận sau thuế gần 13 tỷ đồng, cao gấp gần 9 lần quý I/2025. Dù quy mô lợi nhuận chưa lớn, kết quả này cho thấy tín hiệu cải thiện đáng kể của TTC Land sau giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn về thanh khoản và pháp lý.

Năm 2026, TTC Land đặt mục tiêu doanh thu 1.275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện khoảng 12% kế hoạch doanh thu và khoảng 9% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4/2026, ông Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch HĐQT TTC Land cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc và phục hồi có chọn lọc, công ty xác định năm 2025–2026 là giai đoạn chuyển tiếp mang tính bản lề. Thay vì theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn, doanh nghiệp tập trung tái định vị chiến lược, củng cố năng lực tài chính và hoàn tất các điều kiện cần để sẵn sàng bứt phá khi thị trường thuận lợi.

Trong năm 2026, TTC Land định hướng tiếp tục tháo gỡ pháp lý tại các dự án trọng điểm như Charmington Iris, Charmington Dragonic, Panomax River Villa lô K và Charmington Tân Sơn Nhất. Đây được xác định là yếu tố then chốt, quyết định khả năng hiện thực hóa quỹ đất thành doanh thu và lợi nhuận trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Võ Thanh Lâm, Tổng Giám đốc TTC Land, phần lớn giá trị của công ty hiện nằm ở các dự án đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý. Đây không phải là điểm nghẽn, mà là giai đoạn tích lũy để chuẩn bị cho tăng trưởng trong các năm tới.

"Trong năm 2026, khi nhiều chính sách tháo gỡ vướng mắc pháp lý được triển khai, cùng với sự cải thiện của thị trường, các dự án dự kiến sẽ được đẩy nhanh tiến độ và từng bước chuyển hóa thành nguồn thu cho doanh nghiệp", ông Võ Thanh Lâm cho biết.

Cùng với việc hoàn thiện pháp lý các dự án, lãnh đạo TTC Land khẳng định, công ty sẽ tiếp tục duy trì chính sách điều hành thận trọng, tập trung kiểm soát dòng tiền, tối ưu chi phí và đảm bảo cân đối tài chính.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, tại ngày 31/3/2026, quy mô tài sản của TTC Land ở mức 13.180 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản tiếp tục tập trung lớn vào hàng tồn kho với hơn 3.390 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang gần 2.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các khoản phải thu dài hạn hơn 2.559 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khoảng 1.686 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án Kim Quy (Centria Island Đồng Nai)

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cơ cấu tài sản quý I là việc TTC Land gia tăng mạnh đầu tư tài chính dài hạn với tổng giá trị hơn 1.360 tỷ đồng, tăng gần 64% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đã chi khoảng 595 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng gần 19,8 triệu cổ phần, tương ứng 36,63% vốn tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu (TNAC).

TNAC là doanh nghiệp phát triển dự án Cù Lao Tân Vạn, nay đổi tên thành Đảo Kim Quy (Centria Island Đồng Nai) tại Biên Hòa, TP. Đồng Nai. Dự án nằm trên khu vực cù lao Tân Vạn, có quy mô hơn 48ha, bao quanh bởi sông Đồng Nai và được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái ven sông với các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề và nhà ở thấp tầng.

Dự án này là một trong những khoản đầu tư chiến lược của TTC Land trong bối cảnh quỹ đất tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng hạn chế, trong khi khu vực Đồng Nai đang hưởng lợi mạnh từ hạ tầng kết nối vùng và sân bay Long Thành.