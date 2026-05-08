Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội mở rộng 36 km tại tuyến quốc lộ dài nhất Việt Nam

Dương Dương | 08-05-2026 - 16:51 PM | Bất động sản

QL1A đoạn qua nút giao Kim Liên - Xã Đàn. (Ảnh: Tiền Phong)

QL1A đoạn qua nút giao Kim Liên - Xã Đàn. (Ảnh: Tiền Phong)

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian QL1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ.

Hà Nội mở rộng 36 km tại tuyến quốc lộ dài nhất Việt Nam- Ảnh 1.

QL1A đoạn qua nút giao Kim Liên - Xã Đàn. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo tờ trình, dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, kéo dài từ nút giao Lê Duẩn đến khu vực cầu Giẽ.

Dự án sẽ đi qua hàng loạt phường và xã thuộc địa bàn Hà Nội như Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, cùng các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Quy mô mặt cắt ngang đường là 90 m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là gần 162.000 tỷ đồng, với tổng diện tích sử dụng đất là hơn 337 ha.

Nhà đầu tư dự kiến của dự án mở rộng quốc lộ 1A là liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc sống mới - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và Công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai. Thành phố cũng đề nghị hình thức lựa chọn nhà đầu tư "trong trường hợp đặc biệt".﻿

Giữa tháng 4/2026, Tập đoàn Vingroup tổ chức lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), trong giai đoạn phân kỳ 1.

Trước đó, vào ngày 12/3, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm Hà Nội với các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park, Trump Organization, khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City... cũng như kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải.

Với chiều dài khoảng 2.300 km, Quốc lộ 1A đã trở thành đường quốc lộ dài nhất Việt Nam. Đây cũng là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền 2 đầu đất nước ta.

Dương Dương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi lao động ở nước ngoài, gom tiền mua nhà mặt phố, dù lãi 8 tỷ vẫn không bán: “Tôi có cần tiền đâu mà bán, để cho thuê mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng"

Đi lao động ở nước ngoài, gom tiền mua nhà mặt phố, dù lãi 8 tỷ vẫn không bán: “Tôi có cần tiền đâu mà bán, để cho thuê mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng" Nổi bật

Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống'

Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống' Nổi bật

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai

16:03 , 08/05/2026
Sau điều chỉnh quy hoạch, đây là địa phương đầu tiên tại Việt Nam có 3 sân bay

Sau điều chỉnh quy hoạch, đây là địa phương đầu tiên tại Việt Nam có 3 sân bay

15:58 , 08/05/2026
Hà Nội muốn thu phí tối đa tới 400.000 đồng/m2 vỉa hè, lòng đường làm nơi trông giữ ô tô

Hà Nội muốn thu phí tối đa tới 400.000 đồng/m2 vỉa hè, lòng đường làm nơi trông giữ ô tô

15:49 , 08/05/2026
Khối bê tông từ độ cao hàng chục mét đổ sập hoàn toàn, nhưng Việt Nam vẫn thành công đưa công trình hơn 340 triệu USD về đích và lập kỷ lục Đông Nam Á

Khối bê tông từ độ cao hàng chục mét đổ sập hoàn toàn, nhưng Việt Nam vẫn thành công đưa công trình hơn 340 triệu USD về đích và lập kỷ lục Đông Nam Á

15:45 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên