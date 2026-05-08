Hà Nội mở rộng 36 km tại tuyến quốc lộ dài nhất Việt Nam

QL1A đoạn qua nút giao Kim Liên - Xã Đàn. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo tờ trình, dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, kéo dài từ nút giao Lê Duẩn đến khu vực cầu Giẽ.

Dự án sẽ đi qua hàng loạt phường và xã thuộc địa bàn Hà Nội như Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, cùng các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Quy mô mặt cắt ngang đường là 90 m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là gần 162.000 tỷ đồng, với tổng diện tích sử dụng đất là hơn 337 ha.

Nhà đầu tư dự kiến của dự án mở rộng quốc lộ 1A là liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc sống mới - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và Công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai. Thành phố cũng đề nghị hình thức lựa chọn nhà đầu tư "trong trường hợp đặc biệt".﻿

Giữa tháng 4/2026, Tập đoàn Vingroup tổ chức lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), trong giai đoạn phân kỳ 1.

Trước đó, vào ngày 12/3, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm Hà Nội với các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park, Trump Organization, khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City... cũng như kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải.