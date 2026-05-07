Cỗ máy TBM nặng 850 tấn, dài hơn 100 m do Đức thiết kế riêng giúp nhà thầu Việt Nam làm chủ công nghệ thi công hầm đô thị phức tạp bậc nhất

Thời khắc máy hoàn thành khoan hầm tại ga S12.

TBM số 2 mang tên “Táo bạo” bắt đầu hành trình từ Ga S9 (Kim Mã) vào ngày 3/2/2025. Máy đã vượt qua các Ga S10 vào ngày 15/9/2025, Ga S11 – Văn Miếu vào ngày 13/1/2026 đến ngày 13/4/2026 đã hoàn thành thi công hầm, theo thông tin từ trang Hanoi.gov.vn.

Theo MRB, trong quá trình vận hành, TBM2 lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm (segment), tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho các công trình trên mặt đất, kể cả tại khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản.

Phần ngầm của dự án gồm 4 km đoạn ngầm, 4 ga ngầm và một giếng thoát hiểm, hiện được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 xây dựng hầm và các nhà ga ngầm đạt gần 77%.

Sau khi hoàn thành đào ngầm, các đơn vị tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu bên trong, dốc hạ ngầm, các ga ngầm, đường chuyển làn, khu gara và hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ. Việc hoàn thành hầm thứ hai chính thức nối thông toàn bộ hệ thống hầm của Dự án. Sự kiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong tiến độ chung của dự án mà còn khẳng định năng lực của chủ đầu tư và các nhà thầu Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ thi công hầm đô thị phức tạp bậc nhất.

Trước đó, TBM số 1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành khoan ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025.

﻿Bộ đôi máy TBM "Thần Tốc" và "Táo Bạo" được thiết kế riêng cho dự án, sản xuất bởi hãng Herrenknecht (CHLB Đức), có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn.

Máy hoạt động trên nguyên lý cân bằng áp lực đất (EPB). Đất từ khiên đào rơi vào khoang kín tạo sự cân bằng áp lực, giúp gương đào ổn định và không sạt lở.

Chu trình đào và lắp vỏ hầm (segment) diễn ra liên tục ngay phía sau đuôi máy, đảm bảo an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km (đã khai thác thương mại), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.

Đây cũng là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Dù gặp nhiều thách thức kỹ thuật, khó khăn trong quá trình thi công nhưng các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Hiện đoạn đi trên cao tàu đã vận hành chở khách từ 8/8/2024, đoạn đi ngầm đang thi công và có tiến độ hoàn thành năm 2027.

