Chưa đầy 3 ngày nữa, Sun Group sẽ khởi công dự án cáp treo 4.000 tỷ tại cửa ngõ Tây Bắc

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10–11/5, UBND sẽ đồng loạt khởi công Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp Du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 35,35 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 4.000 tỷ đồng. Tổ hợp cáp treo kết hợp Du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ đã được phê duyệt trong Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 thuộc Quần thể đô thị, dịch vụ, cáp treo Điện Biên Phủ theo Quyết định của UBND tỉnh.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng hệ thống tuyến cáp treo kết nối các điểm di tích quan trọng. Ga đi được đặt tại xã Mường Phăng, với diện tích khoảng 19,75 ha. Tuyến cáp đi qua địa bàn xã Mường Phăng, chiếm khoảng 9,71 ha bao gồm tuyến cáp và hành lang an toàn, kết nối trực tiếp từ Khu di tích lịch sử Hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới khu vực Đài quan sát núi Pú Tó Cọ. Trong khi đó, ga đến được bố trí tại khu vực giáp ranh giữa xã Mường Phăng và xã Pu Nhi, với diện tích khoảng 5,89 ha.

Dự án này nằm trong định hướng hợp tác chiến lược giữa tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Sun Group. Trước đó, ngày 31/1/2026, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, đô thị, thương mại, du lịch và dịch vụ. Theo thỏa thuận, Sun Group sẽ lập đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời được xem xét chấp thuận là nhà đầu tư dự án tổ hợp cáp treo này.

Không dừng lại ở đó, tập đoàn cũng cam kết tài trợ nghiên cứu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho một loạt dự án tiềm năng khác như khu đô thị, du lịch, vui chơi giải trí tại hồ Pa Khoang; quần thể đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Hua Pe; hay quần thể đô thị, nghỉ dưỡng khoáng nóng Uva có tích hợp sân golf.

Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc cũng được khởi công trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026.

Song song với dự án cáp treo, một dự án quy mô lớn khác cũng sẽ được khởi công trong dịp này là Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc. Hiện công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết đang được khẩn trương hoàn tất để đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 699 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho dự án này. Theo đó, Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh – công ty sở hữu của Vinhomes, Tập đoàn Vingroup đã trúng thầu thực hiện dự án tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 23.700 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Về quy mô, dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 228,5 ha, với dân số dự kiến khoảng 12.000 người. Đáng chú ý, sau khi hoàn thiện hạ tầng, khoảng 87,8 ha đất (tương đương 38,4%) sẽ được bàn giao lại cho Nhà nước, trong khi phần còn lại khoảng 140,7 ha (chiếm 61,6%) sẽ do nhà đầu tư khai thác kinh doanh.