“Lá dừa nước” khổng lồ gần 1.000 tỷ đồng dần hiện ra giữa sông Sài Gòn, dự kiến đưa vào sử dụng dịp Quốc Khánh 2/9

Bài: Hân Dao - Ảnh: Thanh Thương | 07-05-2026 - 13:08 PM | Bất động sản

Sau nhiều tháng thi công, hình hài cây cầu đi bộ mang biểu tượng “Lá dừa nước” độc đáo đang dần lộ diện giữa lòng sông Sài Gòn. Với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, kết nối trung tâm Quận 1 với Thủ Thiêm.

Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2025, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài được xây dựng tại vị trí giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ vốn, kết nối khu vực công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM).

Khu vực thi công trụ chính phía Thủ Thiêm hiện tập trung đông nhân lực nhất. Công tác lắp dựng cốt thép bệ trụ cơ bản hoàn tất và chuẩn bị bước sang giai đoạn đổ bê tông khối lớn.

Ở phía Thủ Thiêm, các nhánh cầu dẫn cũng đang dần hình thành, các dải kết cấu uốn lượn để kết nối với lõi cầu chính. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công.

Các nhịp dẫn phía trung tâm thành phố cũng dần hoàn thiện phần kết cấu cơ bản. Từ trên cao nhìn xuống, phần đường dẫn bắt đầu kéo dài ra mặt sông, tạo cảm giác như cây cầu đang từng bước "vươn mình" sang phía đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu có tĩnh không thông thuyền ngang 80 m và cao 10 m, giúp đảm bảo không gian cho giao đường thủy.

Cầu đi bộ sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 m, trong đó nhịp chính là vòm treo dây văng dài 187 m, kết cấu dầm thép với mặt cắt ngang thay đổi từ 6 m đến 11 m.

Phối cảnh 3D cầu đi bộ qua sông Sài Gòn﻿.

