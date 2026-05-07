Nghịch lý: Giá chung cư phi mã đua nhau mua, giá chững ngại xuống tiền

Đầu năm 2025, khi giá chung cư Hà Nội liên tục tăng giá mạnh, người mua đua nhau xuống tiền. Khi ấy, nhiều người muốn mua được chung cư mới mở bán phải chấp nhận trả chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng để có xuất mua.

Trái ngược với cách đây 1 năm, hiện nay giá chung cư Hà Nội đã chững lại, một số nơi điều chỉnh giảm nhưng người mua vẫn “thờ ơ”.

Thấy thông tin rao bán “cắt lỗ” chung cư tại khu Tây Hà Nội, anh Nguyễn Văn Tuấn (Từ Liêm, Hà Nội) vội vàng liên hệ môi giới để đi xem nhà. Căn chung cư này có diện tích 62m2, giá 5 tỷ đồng, tương đương 80 triệu đồng/m2. Môi giới cho biết, so với cuối năm ngoái căn chung cư này đã giảm giá khoảng 200 triệu đồng.

Xem thêm vài căn chung cư cùng khu, anh Tuấn nhận thấy giá đã giảm so với cuối năm ngoái nhưng vẫn ở ngưỡng rất cao. “Thực tế mức giá có giảm nhưng không phải cắt lỗ, chủ nhà chỉ đang giảm lãi. Do lãi suất vay đang neo cao nên gia đình tôi tiếp tục chờ điều chỉnh thêm mới xuống tiền”, anh nói.

Anh Vũ Thanh Tùng - chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội, cho biết sau Tết giá chung cư đã chững lại, nhưng người mua rất ít. Khác hẳn so với thời điểm đầu năm ngoái người mua phải trả chênh mới có suất mua căn đẹp. Thời điểm đó, có ngày cao điểm văn phòng tôi chốt 6-8 căn chung cư rất dễ dàng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý I/2026, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định ở mức cao do chi phí nguyên vật liệu và tài chính tăng cao đẩy mặt bằng giá tiếp tục đi lên.

Cụ thể, tại Hà Nội giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, còn tại TPHCM có giá bán trung bình 112 triệu/m2. Tại thị trường thứ cấp, giá chung cư nhìn chung ổn định và tiếp tục duy trì ở mức cao, một số khu vực có xu hướng điều chỉnh giảm tuy nhiên không nhiều.

Ông Lê Đình Chung - Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, trên thị trường sơ cấp, giá bán tiếp tục duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ do chi phí đất đai, tài chính và nguyên vật liệu gia tăng kết chuyển vào giá thành.

Trong khi đó, trên thị trường thứ cấp, giá bắt đầu điều chỉnh cục bộ. Đáng chú ý, thanh khoản không còn phụ thuộc vào việc giá cao hay thấp, mà phụ thuộc ngày càng lớn vào giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác dòng tiền của sản phẩm. Điều này cho thấy thị trường đang từng bước “định nghĩa lại” khái niệm giá trị bất động sản theo hướng thực chất hơn.

Dữ liệu chỉ số giá của VARS cho thấy, sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài, cùng với những biến động của kinh tế vĩ mô và áp lực từ mặt bằng lãi vay duy trì ở mức cao, tâm lý người mua nhà trở nên thận trọng hơn trong đầu năm 2026.

Tại Hà Nội, chỉ số giá ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ ở thị trường thứ cấp. Trong bối cảnh giá chào bán vẫn duy trì ở mức cao do các chi phí đầu vào tăng hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ, mức giá giao dịch thực tế có xu hướng linh hoạt hơn, đồng thời thời gian chốt giao dịch cũng kéo dài hơn.

Theo bà Lê Thị Huyền Trang - Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nguyên nhân chính khiến thị trường giảm nhiệt là áp lực lãi suất. Lãi suất vay mua bất động sản hiện phổ biến 9–11%/năm trong 6–12 tháng đầu, khiến người mua phụ thuộc vốn vay gặp khó khăn. Rủi ro lãi suất thả nổi sau ưu đãi cũng khiến nhiều người trì hoãn quyết định xuống tiền.

Bên cạnh đó, lạm phát cơ bản tăng hơn 3,6% làm chi phí đầu vào của chủ đầu tư tăng, trong khi sức mua suy yếu. “Bối cảnh vĩ mô hiện tại cùng nền giá cao sẽ khiến nhóm nhà đầu tư lướt sóng dần vắng bóng”, bà Trang nhận định.

Các chuyên gia cho rằng giá căn hộ sơ cấp khó giảm sâu do chi phí đất, vật liệu và tài chính vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường đang dần nghiêng về phía người mua, buộc chủ đầu tư phải tăng cạnh tranh về giá và chính sách bán hàng.