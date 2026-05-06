Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến mốc 2031, Chủ tịch thành phố nói thẳng: Quá chậm!

Theo Hải Định | 06-05-2026 - 19:52 PM | Bất động sản

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không hài lòng khi dự án cao tốc nội thị dự kiến đến 2031 mới hoàn thành, yêu cầu rút ngắn tiến độ.

Chiều 6-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố (Ban QLDA) nhằm giải quyết các vướng mắc thi công dự án trên địa bàn.

Cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến mốc 2031, Chủ tịch thành phố nói thẳng: Quá chậm!- Ảnh 1.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố cho biết cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến hoàn thành vào 2031

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban QLDA, cho biết dự án tuyến cao tốc nội thị Đà Nẵng – Chu Lai được Thành ủy chỉ đạo khẩn trương triển khai trong năm 2026. Thành phố đã cơ bản thống nhất hướng tuyến, quy mô và yêu cầu nghiên cứu đầu tư đồng bộ với phát triển đô thị dọc tuyến (TOD).

Ban QLDA đã làm việc với 17 xã, phường; các địa phương cơ bản thống nhất phương án tuyến và đề nghị sớm triển khai. Sở Xây dựng đang hoàn thiện phương án, lấy ý kiến Sở Tài chính để trình UBND TP quyết định.

Đáng chú ý, theo tính toán, việc đầu tư tuyến đường mang lại hiệu quả lớn về kinh tế với giá trị khai thác quỹ đất hai bên tuyến kỳ vọng cao hơn tổng mức đầu tư dự án.

Cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến mốc 2031, Chủ tịch thành phố nói thẳng: Quá chậm!- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc, cho rằng đến 2031 mới xong cao tốc nội thị thì quá chậm

Về tiến độ, dự kiến hoàn thành phương án giải phóng mặt bằng trong tháng 5-2026; phê duyệt báo cáo tiền khả thi vào tháng 9-2026 và báo cáo khả thi vào tháng 2-2027. "Dự án dự kiến khởi công vào tháng 10-2027 và hoàn thành vào năm 2031"- ông Lê Thành Hưng báo cáo.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ không hài lòng và yêu cầu phải "chạy nhanh" dự án vì đây là công trình trọng điểm, đóng vai trò trục kết nối Bắc – Nam xuyên suốt, tạo nền tảng phát triển mới cho Đà Nẵng.

Cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến mốc 2031, Chủ tịch thành phố nói thẳng: Quá chậm!- Ảnh 3.

Theo phương án, đường Võ Chí Công (đường 129) sẽ tiếp tục được mở rộng để trở thành cao tốc nội thị

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan thống nhất phương án, chuẩn bị đầy đủ các kịch bản đầu tư, gồm đầu tư công, PPP và khai thác quỹ đất, để báo cáo Thường vụ Thành ủy, bảo đảm tính khả thi và linh hoạt.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu triển khai song song việc điều chỉnh quy hoạch và xây dựng phương án đầu tư nhằm rút ngắn thủ tục, sớm khởi công dự án. Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh cần phân kỳ đầu tư hợp lý, trong đó phần đầu tư công phải thực hiện nhanh, tối đa trong 1-2 năm, tránh kéo dài làm mất động lực phát triển.

"Đầu tư công chỉ nên trong vòng 1 – 2 năm thôi, kéo dài đến 5 năm thì quá chậm, tôi nghĩ không còn động lực phát triển nữa", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Theo Hải Định

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes, Đất Xanh, Nam Long “sống khỏe” nhờ dòng tiền bàn giao, trong khi Novaland, API, NRC chật vật bài toán tái cấp vốn

Vinhomes, Đất Xanh, Nam Long “sống khỏe” nhờ dòng tiền bàn giao, trong khi Novaland, API, NRC chật vật bài toán tái cấp vốn Nổi bật

Người dân đổ về nhà văn hóa nhận tiền đền bù đất tại tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có sân vận động lớn nhất hành tinh

Người dân đổ về nhà văn hóa nhận tiền đền bù đất tại tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có sân vận động lớn nhất hành tinh Nổi bật

Hơn 1,2 ngàn tỉ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro nối sân bay Long Thành

Hơn 1,2 ngàn tỉ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro nối sân bay Long Thành

19:51 , 06/05/2026
TPHCM: 20 bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 4

TPHCM: 20 bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 4

19:50 , 06/05/2026
FDI tăng tốc, căn hộ chuyên gia Thái Nguyên vào mùa hút dòng tiền

FDI tăng tốc, căn hộ chuyên gia Thái Nguyên vào mùa hút dòng tiền

19:30 , 06/05/2026
Sun Group và sứ mệnh nâng tầm đô thị Đà Nẵng: Hành trình bền bỉ "Làm đẹp những vùng đất"

Sun Group và sứ mệnh nâng tầm đô thị Đà Nẵng: Hành trình bền bỉ "Làm đẹp những vùng đất"

19:30 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên