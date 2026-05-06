Cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến mốc 2031, Chủ tịch thành phố nói thẳng: Quá chậm!

Chiều 6-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố (Ban QLDA) nhằm giải quyết các vướng mắc thi công dự án trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban QLDA, cho biết dự án tuyến cao tốc nội thị Đà Nẵng – Chu Lai được Thành ủy chỉ đạo khẩn trương triển khai trong năm 2026. Thành phố đã cơ bản thống nhất hướng tuyến, quy mô và yêu cầu nghiên cứu đầu tư đồng bộ với phát triển đô thị dọc tuyến (TOD).

Ban QLDA đã làm việc với 17 xã, phường; các địa phương cơ bản thống nhất phương án tuyến và đề nghị sớm triển khai. Sở Xây dựng đang hoàn thiện phương án, lấy ý kiến Sở Tài chính để trình UBND TP quyết định.

Đáng chú ý, theo tính toán, việc đầu tư tuyến đường mang lại hiệu quả lớn về kinh tế với giá trị khai thác quỹ đất hai bên tuyến kỳ vọng cao hơn tổng mức đầu tư dự án.

Về tiến độ, dự kiến hoàn thành phương án giải phóng mặt bằng trong tháng 5-2026; phê duyệt báo cáo tiền khả thi vào tháng 9-2026 và báo cáo khả thi vào tháng 2-2027. "Dự án dự kiến khởi công vào tháng 10-2027 và hoàn thành vào năm 2031"- ông Lê Thành Hưng báo cáo.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ không hài lòng và yêu cầu phải "chạy nhanh" dự án vì đây là công trình trọng điểm, đóng vai trò trục kết nối Bắc – Nam xuyên suốt, tạo nền tảng phát triển mới cho Đà Nẵng.

Theo phương án, đường Võ Chí Công (đường 129) sẽ tiếp tục được mở rộng để trở thành cao tốc nội thị

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan thống nhất phương án, chuẩn bị đầy đủ các kịch bản đầu tư, gồm đầu tư công, PPP và khai thác quỹ đất, để báo cáo Thường vụ Thành ủy, bảo đảm tính khả thi và linh hoạt.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu triển khai song song việc điều chỉnh quy hoạch và xây dựng phương án đầu tư nhằm rút ngắn thủ tục, sớm khởi công dự án. Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh cần phân kỳ đầu tư hợp lý, trong đó phần đầu tư công phải thực hiện nhanh, tối đa trong 1-2 năm, tránh kéo dài làm mất động lực phát triển.

"Đầu tư công chỉ nên trong vòng 1 – 2 năm thôi, kéo dài đến 5 năm thì quá chậm, tôi nghĩ không còn động lực phát triển nữa", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo.