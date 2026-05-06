Sun Group và sứ mệnh nâng tầm đô thị Đà Nẵng: Hành trình bền bỉ "Làm đẹp những vùng đất"

Cuộc tái định hình chính mình của Đà Nẵng

Tháng 7/2025, Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức về chung một nhà. Tháng 3/2026, bản điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075 cũng được phê duyệt. Đồng nghĩa, chỉ trong vòng vài tháng, cục diện kinh tế và không gian đô thị của TP thay đổi gần như chóng mặt. Nhưng đó cũng là vận hội mới để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu vĩ mô: Trở thành "siêu đô thị" 6 triệu dân, cực tăng trưởng trọng điểm quốc gia và là trung tâm tài chính, du lịch quốc tế, thành phố đáng sống bậc nhất châu Á.

Để giải bài toán đường dài đó, Lãnh đạo TP đã nhấn mạnh: đó không phải là "một phép cộng cơ học" giữa những bản quy hoạch mà phải là quá trình tái thiết toàn bộ không gian phát triển theo 3 vùng và 3 cụm động lực phát triển.

TP sẽ bắt tay vào việc mở rộng không gian đô thị, đặc biệt là "kéo" dân cư về phía Nam nhằm giảm áp lực khu vực trung tâm, khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng cường liên kết với các đô thị lân cận và đặc biệt là hình thành các cụm đô thị đổi mới, sáng tạo, cụm đại học. Khu vực này cũng đồng thời là trục chuyển đổi quan trọng, điểm liên kết giữa trung tâm Đà Nẵng cũ với Hội An cũng như các cụm công nghiệp, logistics tại Quảng Nam trước đây.

Tất nhiên, công cuộc "tái định hình" của Đà Nẵng sẽ không thể thiếu sự góp mặt của các tập đoàn tư nhân lớn với chiến lược phát triển dài hạn, ví như Sun Group.

Cam kết dài hạn của Sun Group

Năm 2007, Sun Group chọn Đà Nẵng là nơi "trở về" để thực hiện một cam kết dài hạn: đưa Việt Nam ra thế giới, đưa thế giới đến với Việt Nam bằng hành trình bền bỉ "làm đẹp những vùng đất".

Điều tạo nên sự khác biệt trong cách Sun Group chung tay cùng Đà Nẵng không nằm ở quy mô từng công trình, mà ở logic liên kết giữa các công trình dựa trên tầm nhìn dài hạn. Tất cả dự án đều là mảnh ghép thuộc vòng tròn sinh thái lớn, tương hỗ nhau, thúc đẩy trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng, tạo ra sức sống cho điểm đến, kéo theo sự phát triển của đa dạng ngành nghề kinh tế và dẫn đường cho các nguồn vốn đầu tư tìm đến.

Sun World Ba Na Hills - "trụ cột" vững chắc trong hệ sinh thái của Sun Group, thỏi nam châm thu hút dòng khách khổng lồ đến Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Từ đó, mỗi dự án trong danh mục của Sun Group tại thành phố sông Hàn đều mang sứ mệnh riêng: Nếu Công viên chủ đề hàng đầu thế giới Sun World Ba Na Hills tạo nên "trụ cột" du lịch có nguồn khách cực lớn; InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort định hình chân dung điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp; thì các quần thể BĐS "làm đẹp" đường chân trời ven sông Hàn lại góp phần phục vụ nhu cầu cư trú của tầng lớp tinh hoa, chuyên gia quốc tế, trong khi các tổ hợp ven biển hay phía Nam có vai trò thu hút dân cư mới đến định cư.

Nói cách khác, Sun Group không phát triển một tòa tháp căn hộ hay một khu nghỉ dưỡng riêng lẻ mà chọn phát triển chuỗi dự án xứng tầm tại trung tâm, ven sông Hàn, đồng thời định hình trục phát triển mới của Đà Nẵng dựa trên các trụ cột: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hạ tầng và BĐS cao cấp. Sự cộng hưởng và tầm nhìn dài hạn này giúp BĐS trong hệ sinh thái Sun Group luôn có sức đề kháng tốt trước biến động của thị trường và duy trì biên độ tăng giá bền vững.

InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort - tuyệt tác kiến trúc định vị Đà Nẵng như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: Ánh Dương.

Bình minh "lên" từ phía Nam

Theo quy hoạch mới, khu vực phía Nam là một "nhân tố có thực lực" trong bức tranh kinh tế chung, với các yếu tố: quỹ đất rộng, áp lực hạ tầng thấp hơn khu trung tâm và nằm giữa trục kết nối Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An - Chu Lai.

Đồng thời, Đà Nẵng cũng đang định hướng sẽ hút một lượng lớn dân số về đây để hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giáo dục đào tạo mang tầm quốc tế.

Sun Group tiên phong kiến thiết không gian đô thị phía Nam Đà Nẵng, đón đầu làn sóng di cư của giới trí thức và chuyên gia. Ảnh: Ánh Dương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt đề án trọng điểm sẽ được triển khai, biến nơi đây thành điểm đến an cư lý tưởng của hàng chục nghìn chuyên gia, trí thức, y bác sĩ và sinh viên. Đó chính là tiền đề để hạ tầng, thương mại - dịch vụ và đặc biệt là các quần thể bất động sản quy hoạch bài bản tại khu vực này bùng nổ.

Đón đầu cơ hội, Sun Group đã sớm bắt tay "làm đẹp" khu vực này bằng loạt kế hoạch đường dài. Cụ thể, ông lớn này đang kiến tạo các cụm đô thị cao cấp, kết nối chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - đầu tư khép kín và bền vững. Sự xuất hiện của khu đô thị Sun Riverpolis, "đảo kim cương" Sunneva Island hay các tòa tháp biểu tượng được giới thiệu gần đây như Cora Tower, Spana Tower và FourS Tower chính là những bước đi đầu tiên để hiện thực hóa tham vọng biến nơi đây thành tâm điểm an cư của giới công dân toàn cầu.

Tổ hợp căn hộ FourS Tower kiến tạo tâm điểm an cư cho công dân toàn cầu tại Nam Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Với những bước đi vững chắc, chiến lược đầu tư bài bản, việc liên tiếp tung ra những "át chủ bài mới" trong hệ sinh thái tại TP sông Hàn của Sun Group còn nhằm tái khẳng định cam kết dài hạn: luôn song hành với Đà Nẵng để khai mở tiềm năng trên lộ trình vươn tầm quốc tế. Hay nói theo cách hoa mỹ hơn, Sun Group đang đi tìm "bình minh" ở những vùng đất mới, ví như khu trung tâm Nam Đà thành.