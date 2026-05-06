Giá căn hộ ven biển Vũng Tàu vượt 100 triệu/m², một dự án 5 sao full nội thất chỉ từ 6x triệu/m2

Sunshine Group tọa lạc trên trục đường Ba Tháng Hai, sở hữu tầm nhìn trực diện biển Chí Linh, dự kiến cung cấp gần 6.000 sản phẩm cao cấp cùng gói bàn giao full nội thất 5 sao

Thị trường Vũng Tàu tăng tốc, xuất hiện dự án 5 sao có giá thấp hơn 20% so với cùng phân khúc

Thị trường căn hộ Vũng Tàu đang bước vào chu kỳ tăng tốc rõ rệt. Dữ liệu giao dịch gần đây cho thấy mặt bằng giá các dự án ven biển đã thiết lập vùng 70–90 triệu đồng/m², trong khi một số tổ hợp cao cấp tiệm cận ngưỡng 100–110 triệu đồng/m². Bình quân toàn khu vực từ cuối 2025 đến đầu 2026 tăng hơn 50% so với năm trước, biến Bà Rịa – Vũng Tàu thành khu vực có giá căn hộ cao thứ hai phía Nam, chỉ sau TP.HCM (cũ).

Trong bối cảnh mặt bằng giá liên tục tăng mạnh, thị trường xuất hiện một dự án “đi ngược dòng” là Sunshine Bay Retreat (Sunshine Group). Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp được định vị theo tiêu chuẩn 5 sao nhưng mức giá chỉ từ 6x triệu đồng/m², đặc biệt đã bao gồm gói full nội thất 5 sao giúp gia chủ có thể khai thác lưu trú ngay sau khi nhận nhà. Theo quan sát, mức giá này đang thấp hơn tối thiểu 20-25% so với cùng phân khúc xung quanh - tạo ra một "biên độ an toàn" ngay từ điểm mua, yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả đầu tư dài hạn với lợi suất khai thác kỳ vọng có thể đạt 8–12%/năm.

Tiện ích 5 sao thế hệ mới - không hy sinh chất lượng vì giá

Dù có mức giá đặc biệt cạnh tranh, Sunshine Bay Retreat vẫn thuộc nhóm dẫn đầu về tiện ích và công nghệ tại thị trường BĐS ven biển Vũng Tàu hiện nay.

Trên quỹ đất gần 20 ha, hơn 65.000 m² được dành cho không gian xanh và mặt nước, đóng vai trò "lõi nghỉ dưỡng" trung tâm. Hệ tiện ích đa tầng được tổ chức theo trục "trên bờ – dưới sóng – giữa tầng mây": từ tổ hợp giải trí ven biển, quảng trường cảnh quan, khu thể thao, thư giãn đến hồ bơi vô cực, sky bar và không gian lounge riêng tư trên cao. Triết lý Wellness hiện diện xuyên suốt với ban công diện tích lớn, kiến trúc xanh đón trọn gió biển, không gian chăm sóc Thân – Tâm – Trí với tầm nhìn ôm trọn biển Đông hay núi đồi khoáng đạt.

Công nghệ AI dẫn đầu - yếu tố khác biệt cốt lõi giải bài toán vận hành

Đáng chú ý, Sunshine Bay Retreat sẽ là dự án tiên phong tại Vũng Tàu áp dụng hệ sinh thái công nghệ AI Smart Operation (AI vận hành thông minh) với bộ tứ cốt lõi: Smart Living - Smart Operation - Smart Home - Smart Hotel, qua đó tái định nghĩa phương thức khai thác, vận hành tại các tổ hợp ven biển và giải bài toán sinh lời tối ưu cho các chủ sở hữu.

Gia chủ không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành bằng App thông minh (NOBLEX App) để chủ động quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, cập nhật tỷ lệ lấp đầy, tự động hóa quy trình check in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng,… Một mô hình biến bất động sản ven biển từ tài sản thụ động thành cỗ máy tạo dòng tiền chủ động, minh bạch đến từng đồng.

Sunshine Bay Retreat tiên phong ứng dụng công nghệ AI trong quản lý vận hành để giải bài toán sinh lời một cách thông minh cho chủ sở hữu.

Bài toán đầu tư khi hạ tầng bứt tốc

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, nhu cầu sở hữu BĐS Vũng Tàu tăng 20–25% trong năm 2025 nhưng nguồn cung căn hộ chỉ chiếm chưa đến 4% toàn miền Nam. Bảng giá đất mới từ 2026 với mức điều chỉnh tăng mạnh tại các khu ven biển sẽ tiếp tục đẩy chi phí đầu vào các dự án mới, củng cố thêm mặt bằng giá toàn thị trường. Tất cả cộng hưởng cùng hệ thống hạ tầng quy mô lớn đang dần hoàn thiện với sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cảng biển Cái Mép – Thị Vải… thiết lập một hành lang kết nối mới, đưa giá trị bất động sản Vũng Tàu vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn.

Sunshine Bay Retreat vì vậy sẽ trở thành tâm điểm của thị trường khu vực khi lựa chọn chiến lược giá hợp lý nhưng lại nâng cấp toàn diện về tiện ích 5 sao, công nghệ AI vận hành dẫn đầu và khả năng sinh lời minh bạch.

Trước đó, Sunshine Group từng tạo dấu ấn với Sunshine Legend City (Hưng Yên) - dự án có mức giá “dễ tiếp cận” cho người trẻ nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao, ghi nhận sự bùng nổ về sức hấp thụ và hiệu ứng lan tỏa mạnh trên thị trường. Với tiền lệ đó, Sunshine Bay Retreat được kỳ vọng không chỉ tái lập thành công về thanh khoản, mà còn thiết lập chuẩn mới cho bất động sản nghỉ dưỡng: nơi giá bán không còn là rào cản, mà trở thành đòn bẩy kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới.