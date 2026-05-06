Đột phá hạ tầng, bất động sản Hải Phòng bùng nổ các đại dự án

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2026 Hải Phòng xác định danh mục 31 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó có 2 dự án dự kiến khánh thành, 16 dự án khởi công mới và 13 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển đô thị của thành phố.

Hiện Hải Phòng đang tích cực phối hợp triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng với 14 dự án thành phần. Công tác bồi thường, hỗ trợ và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Cùng với đó, phương án đầu tư tuyến kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình đang được nghiên cứu kỹ lưỡng, trong đó có phương án đồng bộ với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh để bảo đảm tính liên kết và đồng bộ hạ tầng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực logistics và kết nối vùng của Hải Phòng trong tương lai.

Nhiều dự án giao thông quan trọng khác cũng đang được triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư như tuyến đường từ cầu Rào 3 đến đường ven biển, tuyến kết nối ven biển với khu vực sau cảng Nam Đồ Sơn hay tuyến Đông Tây – Kinh Môn. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục nghiên cứu các dự án mở rộng và nâng cấp hạ tầng đô thị như tuyến Lạch Tray – Hồ Đông, đường tỉnh 351 hay đường An Đà.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, năm 2026 cũng ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển. Hàng loạt dự án lớn sẽ được khởi công như các khu công nghiệp Thủy Nguyên, Kim Thành 2, Bình Giang, Nam Tràng Cát, Ngũ Phúc, Hoàng Diệu cùng nhiều cụm công nghiệp phụ trợ. Đặc biệt, các dự án xây dựng bến số 7, 8 và các bến từ 9 đến 12 tại khu bến cảng Lạch Huyện tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu logistics của Hải Phòng.

Theo Batdongsan.com.vn, với hạ tầng bùng nổ Hải Phòng đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về mức độ quan tâm. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, người mua ngày càng ưu tiên các dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng, và đặc biệt là được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Đây là yếu tố then chốt giúp định hình lại thị trường, đồng thời nâng chuẩn sống đô thị tại Hải Phòng.

Nắm bắt xu thế chuyển dịch này, các nhà phát triển bất động sản lớn đã nhanh chóng hiện diện tại Hải Phòng với những dự án được đầu tư bài bản. Nếu như Gamuda Land là một trong những đơn vị tiên phong, mang đến mô hình phát triển đô thị tích hợp tại dự án chung cư Ambience thì Công ty TNHH VSIP Hải Phòng làm xây dựng khu đô thị thấp tầng Sol Garden mang đến trải nghiệm "ốc đảo xanh" giữa đô thị mới.

Trải dài trên quỹ đất gần 10 ha, Sol Garden quy hoạch 369 sản phẩm gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố thương mại, nhà liền kề vườn. Sol Garden dành gần 3 ha cho cảnh quan xanh, chiếm khoảng 30% tổng diện tích. Hệ thống 17 mảng xanh liên tục, 2 clubhouse, đường dạo bộ và chuỗi pocket park bố trí xuyên suốt.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng đang đón sự hiện diện của hàng loạt ông lớn trong 2 năm gần đây khiến số lượng dự án bất động sản tại Hải Phòng đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua.

Có thể kể đến như tháng 3/2024, Vinhomes ra mắt dự án tại đảo Vũ Yên (tên thương mại Royal Island) với quy mô 877 ha, vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD. Đến đầu 5/2025, chủ đầu tư này tiếp tục khởi công khu đô thị thứ 4 tại Hải Phòng sau Imperia, Maria, Royal Island nằm ở khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy với diện tích gần 240 ha.

Sau sự hiện diện của Vinhomes, Masterise cũng đầu tư dự án đầu tiên tại đây với các sản phẩm shoptique và hai khối thương mại dịch vụ. Văn Phú gần đây cũng ra mắt dự án Vlasta tại Thuỷ Nguyên trên diện tích 30 ha, với khoảng 1.000 sản phẩm.

Hoàng Huy đang xây dựng giai đoạn 2 của khu đô thị New City với diện tích khoảng 50 ha. Cách đó chưa đầy 3 km, tập đoàn này cũng đang triển khai khu đô Green River quy mô hơn 32 ha.﻿

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, Sun Group đang triển khai tổ hợp Xanh Island tại đảo Cát Bà trên diện tích 50 ha. MIK Group cũng đang đẩy mạnh dự án Cát Bà Amatina.

Đồng thời, đại dự án quy mô gần 585 ha tại Tràng Cát cũng đã được Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) nộp đầy đủ - khoảng 17.800 tỷ đồng tiền sử dụng đất. KBC cho biết sắp triển khai trước các công trình nhà xã hội tại dự án này.

Thời gian tới, Hải Phòng dự kiến đón thêm nhiều dự án lớn khác khi 7 doanh nghiệp tên tuổi nghiên cứu thêm các khu đô thị, nhà ở quy mô từ hàng chục đến hàng trăm ha.

Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Doji Land cũng được trao quyền nghiên cứu khu đất rộng tới 265ha nằm dọc phía Nam sông Lạch Tray, kéo dài qua các phường Đồng Hoà (quận Kiến An), Hưng Đạo và Đa Phúc (quận Dương Kinh).

Trong khi đó, Công ty TNHH hạ tầng công nghiệp và Bất động sản Viconship được nghiên cứu hai khu đất với tổng diện tích hơn 83ha, bao gồm một khu tại các phường Hoa Động và Lâm Động (Thủy Nguyên) và một khu tại Quán Trữ, Đồng Hòa, Nam Sơn (quận Kiến An).

Một "ông lớn" khác là Công ty cổ phần dịch vụ cao ốc Masterise Lumiere Office được giao nghiên cứu khu đất rộng khoảng 45ha tại phường Quán Toan (quận Hồng Bàng).

Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup – CTCP được giao nghiên cứu khu đất rộng 31ha tại phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), ngay gần khu vực đã phát triển thành công dự án Vinhomes Imperia.

Không đứng ngoài cuộc đua, Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy cũng được giao nghiên cứu hai khu đất có tổng diện tích gần 150ha tại Thủy Đường và các phường Lâm Động, Hoa Động (Thủy Nguyên).

Như vậy, tổng diện tích 7 dự án khu đô thị khoảng hơn 576ha. Việc cho phép nghiên cứu một loạt dự án khu đô thị quy mô lớn, cùng với các động thái mạnh tay siết tiến độ đầu tư công, cho thấy Hải Phòng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho chu kỳ phát triển mới.

Theo thống kê của hãng dịch vụ tư vấn bất động sản Savills, từ năm 2020 đến nay tốc độ tăng nguồn cung dự án mới tại Hải Phòng đã nhiều hơn giai đoạn trước. Đơn vị này ghi nhận, riêng các dự án nhà ở thấp tầng đã tăng gần gấp đôi từ 27 lên khoảng 50 dự án. Với nhà ở cao tầng, Hải Phòng có tốc độ tăng trình bình quân đến 26% mỗi năm, tương ứng một năm có thêm khoảng 1.700 căn hộ mới.