Vinhomes Global Gate Hạ Long “đại thắng”, 80% giỏ hàng đầu tiên đã “khớp lệnh” thành công

Cuộc đua "khớp căn" tại tâm điểm di sản

Cái nắng đầu hè đã trở nên lu mờ trước sức hút của siêu đô thị bên vịnh di sản khi sự kiện ráp căn diễn ra với tốc độ "chóng mặt".

Sau 36 giờ, hơn 80% giỏ hàng tại Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 đã được "quét sạch" và con số này vẫn không ngừng tăng lên theo từng phút. Thậm chí, sức hút của dự án đã vượt ra khỏi địa giới miền Bắc.

Vừa dứt lời tư vấn cho đoàn khách thứ ba, anh Quốc Cường - một chuyên viên môi giới tại Quảng Ninh - lại tất bật đón thêm một nhà đầu tư đến từ TP.HCM. "Vị khách này đang quyết tâm săn bằng được một căn mặt tiền trên đại lộ Apollo, thuộc Vịnh Bình Minh 1. Nhà đầu tư bây giờ rất sành sỏi, họ hiểu rõ những vị trí đón dòng khách từ nhà ga đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh sẽ là ‘tọa độ vàng’ trong tương lai", anh hào hứng chia sẻ

Bên ngoài công trường, nhịp hối hả cũng đang lan tỏa khắp không gian. Những chiếc xe điện đưa đón khách tham quan dự án hoạt động với 200% công suất. Một tài xế xe điện cho biết, đội lái xe của anh vừa phải tuyển thêm người vì đón khách không xuể. Đoàn này vừa xuống, đoàn khác đã lên, xe chạy liên tục từ sáng đến tận chiều muộn.

Giải mã sức hấp dẫn của Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1

Không phải ngẫu nhiên bộ đôi song mã Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 có thể chiếm sóng thị trường bất động sản miền Bắc ngay ngày đầu mở bán.

Với Vịnh Bình Minh 1, tiềm năng kinh doanh không còn là dự báo mà là thực tế hiện hữu. Sở hữu vị trí đắt giá sát cạnh khu depot tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, tiểu khu này đóng vai trò "cửa ngõ" đón hàng triệu lượt khách, trở thành dấu ấn đầu tiên và mạnh mẽ trên hành trình khám phá Hạ Long.

Vịnh Bình Minh 1 sở hữu vị trí gần với nhà ga depot tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Sức hấp dẫn của Vịnh Bình Minh 1 còn được cộng hưởng từ Đại lộ Apollo - cung đường huyết mạch dẫn dòng khách từ depot tới Đảo Kỳ quan - nơi sẽ có công viên thủy cung lớn bậc nhất thế giới và Vịnh Lễ hội với sân khấu tổ chức sự kiện ngoài trời view biển có sức chứa 60.000 người lớn bậc nhất thế giới. Đây đều là những điểm khác biệt sẽ thu hút hàng triệu du khách trong vào ngoài nước, và để đến được đây, dòng khách đó sẽ đi qua những dãy nhà phố tại Vịnh Bình Minh 1. Đây chính là mấu chốt tạo nên sức hút của tiểu khu này trong mắt giới đầu tư.

Những điểm mạnh bền vững này có thể được khai thác dưới các loại hình kinh doanh đa dạng, như F&B, dịch vụ lưu trú hay các chuỗi cửa hàng mua sắm... Đặc biệt, với vị trí đối diện tổ hợp 3 sân golf cao cấp, các căn nhà phố tại đây còn dễ dàng tiếp cận thêm dòng khách hạng sang, có mức chi tiêu cao.

Không chỉ vậy, Vịnh Bình Minh 1 còn là khu được hoàn thiện sớm gần nhất với 100% sản phẩm xây thô. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể bắt tay vào vận hành và khai thác dòng tiền sớm sau khi nhận bàn giao, đón đầu làn sóng du lịch đang bùng nổ mà không bỏ lỡ bất kỳ nhịp đập nào của thị trường.

Nếu Vịnh Bình Minh 1 là tâm điểm của những thương vụ kinh doanh sôi động, thì Thiên Đường Nhiệt Đới 1 lại là "bến đỗ" hoàn hảo cho nhu cầu ở thực và trải nghiệm sống đỉnh cao. Với bãi biển dừa xanh cát trắng ngay trước hiên nhà, mỗi ngày tại đây đều là một kỳ nghỉ dưỡng đích thực.

Đáng chú ý, Thiên Đường Nhiệt Đới 1 mang đến dòng sản phẩm nhà phố resort may đo cho các gia đình trẻ với chính sách giãn xây độc đáo. Giải pháp này sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng, khi khoản thanh toán tiền xây dựng, tương đương 30% giá trị tài sản, sẽ được lùi lại tới tận 2 năm và được "khóa cứng" từ đầu để không biến động do giá cả leo thang.

Thiên Đường Nhiệt Đới 1 sở hữu bể bơi nổi rộng tới 5.000 m2.

Bên cạnh đó, mọi nhu cầu của cuộc sống đều sẽ được đáp ứng trọn vẹn, từ hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế Vinschool, đến những giây phút gắn kết tại Phố Gia đình, hay phố ẩm thực và nhậu Chill Town sầm uất. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là bể bơi nổi view biển với 100% nước biển tự nhiên quy mô 5.000m2 tiên phong xuất hiện tại Việt Nam - hứa hẹn sẽ là không gian rèn luyện và giải trí lý tưởng cho cả gia đình.

Sự giao thoa giữa nhịp sống kinh doanh thịnh vượng tại Vịnh Bình Minh 1 và chất sống nghỉ dưỡng thượng lưu tại Thiên Đường Nhiệt Đới 1 đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho Vinhomes Global Gate Hạ Long ngay ngày đầu mở bán. Sự kiện ráp căn lần này không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, mà là lời khẳng định cho một chuẩn mực sống, đầu tư khác biệt bên vịnh di sản.