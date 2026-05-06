Hà Nội xây cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6

Theo Anh Trọng | 06-05-2026 - 12:08 PM | Bất động sản

UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 (thuộc địa bàn các phường Kiến Hưng, Hà Đông, Dương Nội). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành vào năm 2028.

Dự án nhằm xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Trọng Tấn - đường Văn Khê và Quốc lộ 6, góp phần giải quyết xung đột giao thông, giảm ùn tắc, tiết kiệm chi phí và thời gian chờ đợi, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Đồng thời, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Quốc lộ 6, đoạn qua nhiều nút giao, trong đó có đường Vành đai 4, đang thực hiện xây cầu vượt; còn cầu vượt tại nút giao với đường Lê Trọng Tấn vừa được phê duyệt.

Theo quyết định đầu tư, dự án có quy mô 4 làn xe trên trục Lê Trọng Tấn – Văn Khê. Tổng chiều dài cầu vượt và đường dẫn hai đầu là 1.000m; trong đó chiều dài cầu vượt tính đến đuôi mố là 668m; chiều dài tường chắn và gờ chắn bánh là 212m. Mặt cắt ngang cầu rộng 16m (phần xe chạy 14m, dải phân cách giữa 0,5m, dải an toàn hai bên).

Tổng mức đầu tư dự án là 821 đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện công trình từ năm 2026 - 2028.

Thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan phải tổ chức quản lý, thực hiện dự án đúng nội dung Quyết định; thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, không để lãng phí; phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng các công trình lân cận, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, an toàn vận hành và khai thác.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

