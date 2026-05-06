Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Yêu cầu được đặt ra là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đình trệ, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời tránh ảnh hưởng đến uy tín quốc gia cũng như niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các chủ thể tham gia dự án tiếp tục phát huy trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để tháo gỡ mọi khó khăn, điểm nghẽn, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương cho chủ trương về công tác nhân sự chủ chốt, hoàn thành trước ngày 7/5. Trước mắt, cần làm thủ tục giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính.

Song song đó, Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, tài chính của Dự án.

Về phía Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu cơ quan này hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc, đặc biệt là vấn đề điều chỉnh giá nguyên vật liệu xây dựng theo hợp đồng. Đồng thời, Tổ công tác về vật liệu xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai và các địa phương liên quan để bảo đảm nguồn cung và ổn định giá vật liệu phục vụ thi công.

Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục khi đủ điều kiện, đồng thời thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ, khó khăn và đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai dự án.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời, có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế.

Liên quan đến công tác tổ chức, Thủ tướng lưu ý sau khi có chủ trương của Bộ Tài chính về kiện toàn nhân sự, ACV cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ nhanh nhất.

Trên cơ sở làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), ACV được yêu cầu rà soát hồ sơ nghiệm thu khối lượng của từng nhà thầu để thực hiện thanh toán theo quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, cần tiếp tục làm việc trực tiếp với C03 để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Về tổ chức thi công, Thủ tướng yêu cầu ACV chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, đề nghị UBND TP.HCM và tỉnh Đồng Nai ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích gần 5.000 ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng). Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước. Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

