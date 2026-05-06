Siêu dự án 99.000 tỷ “giải cứu” Bình Quới - Thanh Đa sau 30 năm treo quy hoạch sắp khép lại

Hân Dao | 06-05-2026 - 10:03 AM | Bất động sản

Sau hơn 3 thập kỷ bị “đóng băng”, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa chuẩn bị bước vào cuộc đại phẫu với vốn gần 99.000 tỷ đồng, hạ tầng giao thông bứt tốc và mô hình đô thị sinh thái tầm cỡ quốc tế.

Sau nhiều năm nằm trong danh sách những dự án “treo” điển hình của TPHCM, khu vực Bình Quới - Thanh Đa đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Với vị trí ba mặt giáp Sài Gòn River và quỹ đất rộng lớn hiếm hoi gần trung tâm, nơi đây từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị sinh thái kiểu mẫu. Tuy nhiên, suốt hơn 30 năm qua, hàng loạt vướng mắc về vốn và pháp lý đã khiến dự án liên tục “đắp chiếu”, kéo theo cuộc sống của hàng chục nghìn cư dân rơi vào cảnh bấp bênh.

Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện khi thành phố áp dụng cơ chế đặc thù, cho phép lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đầu năm 2026, liên danh do Sun Group đứng đầu được giao triển khai dự án với tổng vốn gần 98.710 tỷ đồng. Đây được xem là lần đầu tiên dự án có đủ điều kiện để thoát khỏi tình trạng đình trệ kéo dài.

Trọng tâm của quy hoạch mới là phá thế “độc đạo” - điểm nghẽn lớn nhất của khu vực. Hiện nay, toàn bộ bán đảo gần như chỉ phụ thuộc vào một tuyến đường Bình Quới nhỏ hẹp và cầu Kinh, thường xuyên quá tải. Trong tương lai, hệ thống 5 cây cầu mới sẽ kết nối khu vực với Thủ Đức và các trục giao thông lớn như Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, mở toang “cửa ngõ” cho toàn khu.

Dự án có quy mô khoảng 423 ha, được định hướng trở thành đô thị sinh thái đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và du lịch. Không gian được chia thành ba khu rõ rệt, trong đó đáng chú ý là khu sinh thái ngập nước kết hợp bến du thuyền ở phía Đông Bắc và khu dân cư chất lượng cao ở phía Nam.

Đáng chú ý, dự án nhận được sự đồng thuận rất cao từ người dân, với hơn 95% ủng hộ phương án quy hoạch. Chính quyền cũng cam kết dành quỹ đất cho nhà ở xã hội và ưu tiên tái định cư tại chỗ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cư dân sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi quy hoạch treo.

Với cú hích từ dòng vốn lớn và hạ tầng kết nối đồng bộ, Bình Quới - Thanh Đa được kỳ vọng sẽ thoát khỏi “lời nguyền” kéo dài hàng chục năm, trở thành cực tăng trưởng mới và “lá phổi xanh” của TPHCM trong tương lai gần.

