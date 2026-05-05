TPHCM tiến thêm bước lớn tới Luật Đô thị đặc biệt, cơ hội gỡ loạt điểm nghẽn nghìn tỷ

Hân Dao | 05-05-2026 - 10:56 AM | Bất động sản

Đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM đang được thúc đẩy với kỳ vọng tạo cơ chế vượt trội, giúp thành phố tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài và bứt phá đúng tầm một siêu đô thị.

Tp.HCM về đêm

TPHCM đang đứng trước cơ hội sở hữu một hành lang pháp lý riêng mang tính đột phá, mở đường cho giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/5, Chủ tịch Quốc hội cho biết đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM đã được đưa ra trong các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao và nhận được sự đồng thuận về mặt chủ trương.

Theo ông, từ nay đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, TPHCM sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan Trung ương để hoàn thiện đề án, hướng tới trình Quốc hội xem xét.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi nếu được thông qua, đây sẽ là bước ngoặt thể chế mang tính lịch sử với đô thị lớn nhất cả nước.

Khác với các cơ chế thí điểm trước đây, Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo ra nền tảng pháp lý ổn định, lâu dài, cho phép TPHCM chủ động hơn trong hàng loạt vấn đề then chốt như quy hoạch, đầu tư, quản trị đô thị, huy động nguồn lực và phân cấp quản lý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mô hình này có thể vận hành theo tinh thần tương tự Luật Thủ đô (sửa đổi), nhưng được thiết kế riêng cho đặc thù của một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, dù được trao các cơ chế đặc thù qua Nghị quyết 98 và một số nghị quyết khác, TPHCM vẫn đối mặt không ít điểm nghẽn về pháp lý.

Hàng loạt dự án chậm triển khai, vướng mắc đất đai, quy hoạch treo kéo dài, thủ tục đầu tư phức tạp… đang khiến thành phố gặp khó trong việc khai thác tối đa tiềm năng.

Phát biểu với cử tri, ông Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nếu có Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM sẽ có điều kiện tốt hơn để tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Không chỉ mang ý nghĩa với riêng TPHCM, việc xây dựng đạo luật này còn được xem là phép thử quan trọng cho mô hình quản trị siêu đô thị tại Việt Nam.

Nếu thành công, đây có thể trở thành khuôn mẫu để áp dụng cho các đô thị lớn trong tương lai, đồng thời tạo cú hích mới cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.

TPHCM tiến thêm bước lớn tới Luật Đô thị đặc biệt, cơ hội gỡ loạt điểm nghẽn nghìn tỷ - Ảnh 2.Luật Đô thị đặc biệt: Mở đường để TP HCM bứt phá

Bộ Chính trị và Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết dành cho TP HCM song thành phố vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, chủ yếu do vướng mắc thể chế.

