Khi nhà ở và văn phòng cùng “rời” trung tâm

Xu hướng "li tâm" – không còn là câu chuyện của riêng loại hình nhà ở

Dữ liệu quý I/2026 của Savills Việt Nam cho thấy, giá thuê văn phòng hạng A tại khu trung tâm duy trì khoảng 64,7 USD/m²/tháng, gần gấp đôi so với mức 36 USD/m²/tháng tại khu ngoài trung tâm. Khoảng chênh lệch lớn này không còn đơn thuần là con số thống kê, mà đang trở thành "đòn bẩy" khiến nhiều doanh nghiệp nghĩ tới việc tái cấu trúc chiến lược mặt bằng.

Trên thực tế, các lĩnh vực đặc thù như tài chính, ngân hàng hay tư vấn cao cấp vẫn ưu tiên "bám trụ" khu lõi trung tâm nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu và khả năng kết nối. Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp công nghệ, startup và các công ty đang trong giai đoạn mở rộng thì giá thuê hợp lý và không gian linh hoạt, là tiêu chí được ưu tiên. Đặc biệt, khi tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đi vào vận hành, khoảng cách di chuyển từ các đô thị lân cận về trung tâm chỉ còn khoảng 20–30 phút, xóa nhòa ranh giới địa lý vốn từng là rào cản lớn.

Các chuyên gia nhận định, hạ tầng giao thông, đặc biệt là metro và các tuyến vành đai đang hoàn thiện, thì xu hướng đa cực hóa thị trường văn phòng sẽ được thúc đẩy. Những khu vực từng được xem là ngoại ô nay được kéo lại gần trung tâm hơn bao giờ hết, cả về thời gian lẫn giá trị khai thác.

Hai tháp văn phòng làm việc ngay nội khu Bcons Center City

Vì vậy, những khu vực như phường Đông Hòa, cửa ngõ kinh tế Đông Nam Bộ, đang nổi lên nhờ lợi thế kết nối đa chiều qua Quốc lộ 1K, đại lộ Thống Nhất và tuyến metro. Không ít doanh nghiệp đã lựa chọn đặt văn phòng vệ tinh tại đây, tiết kiệm từ 20–40% chi phí so với trung tâm, đồng thời đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động trẻ, những người ưu tiên nơi sống và làm việc gần nhau.

Sự dịch chuyển của doanh nghiệp thực chất là hệ quả tất yếu của một làn sóng lớn hơn, cư dân đang rời trung tâm để tìm kiếm không gian sống chất lượng tại các đô thị vệ tinh. Khi dòng người dịch chuyển, nhu cầu làm việc, tiêu dùng và dịch vụ cũng hình thành theo. Mô hình "work near home" hay "work from home" vì thế ngày càng phổ biến, kéo theo sự phát triển của các văn phòng vệ tinh đặt gần khu dân cư.

Ở góc độ rộng hơn, xu hướng "li tâm" không chỉ làm thay đổi lựa chọn của doanh nghiệp, mà còn đang tái định hình cấu trúc đô thị. Tại các khu vực ngoài trung tâm, nhu cầu thuê tăng nhanh đã kích hoạt sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như bán lẻ, ẩm thực, căn hộ cho thuê… Từ đó hình thành các cụm văn phòng – dịch vụ mới, góp phần chia tải cho khu lõi vốn đã quá chật chội, đồng thời mở ra một mô hình đô thị đa cực – nơi trung tâm không còn là lựa chọn duy nhất.

Bcons Center City – đón đầu làn sóng dịch chuyển kép

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở và văn phòng đồng thời "li tâm", các dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp đang trở thành tâm điểm của thị trường. Bcons Center City là một trong những điểm sáng tiêu biểu khi đón đầu xu hướng này bằng chiến lược phát triển đồng bộ và đa chức năng.

Chuỗi tiện ích phong phú nâng tầm chất lượng an cư

Tọa lạc trên trục D11 kết nối trực tiếp với đường Thống Nhất và Quốc lộ 1K, dự án sở hữu lợi thế liên kết vùng hiếm có khi liền kề Xa lộ Hà Nội, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, dễ dàng kết nối Vành đai 3. Đặc biệt, vị trí ngay cạnh ga Suối Tiên của Metro số 1 giúp rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM xuống còn khoảng 20-30 phút. Hạ tầng không chỉ tạo thuận tiện di chuyển, mà còn mở ra dư địa phát triển trong tương lai.

Bcons Center City được quy hoạch như một tổ hợp đa chức năng hoàn chỉnh, gồm hai tháp đôi cao 36 tầng dành cho thương mại – văn phòng – khách sạn, kết hợp với ba khối căn hộ với 1.940 sản phẩm. Khối văn phòng cho thuê được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, diện tích linh hoạt, phù hợp với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm không gian làm việc chất lượng với chi phí tối ưu. Trong khi đó, trung tâm thương mại 7 tầng cung cấp hàng chục nghìn mét vuông sàn kinh doanh, hình thành hệ sinh thái dịch vụ ngay trong nội khu.

Điểm nổi bật của dự án là hệ thống hơn 74 tiện ích cao cấp đồng bộ: từ hồ bơi, phòng gym, spa, công viên cây xanh đến sky bar, rạp chiếu phim và dãy shophouse. Mô hình "all-in-one" cho phép cư dân và người làm việc tại đây chỉ mất vài phút di chuyển để đáp ứng toàn bộ nhu cầu sống – làm việc – giải trí. Đồng thời, dự án còn kết nối trực tiếp với hệ sinh thái Bcons City liền kề, thừa hưởng thêm trường học quốc tế, siêu thị và các tiện ích ngoại khu phong phú.

Lợi thế cốt lõi của mô hình này là khả năng tạo ra một vòng tròn giá trị khép kín: cư dân hình thành sẽ kéo theo nhu cầu dịch vụ và văn phòng; ngược lại, sự hiện diện của doanh nghiệp giúp gia tăng sức sống và giá trị bất động sản.

Khi hạ tầng tái định hình khoảng cách và chi phí trở thành biến số quyết định, cả cư dân lẫn doanh nghiệp đều dịch chuyển về những không gian tối ưu hơn. Trong bối cảnh đó, Bcons Center City không chỉ đón đầu xu hướng, mà còn định hình một chuẩn mực mới: nơi sống – làm việc – kinh doanh hội tụ trong cùng một hệ sinh thái, tạo ra giá trị bền vững cho cả người ở lẫn nhà đầu tư.