Ở rồi “mê”, khách thuê cũng tính chuyện mua căn hộ tại dự án Sun Group Nam Hà Nội

Khách thuê nhà… chỉ muốn mua luôn

Ngay khi vừa chuyển đến khu vực Nam Hà Nội, anh Lê Hữu Trung (Nghệ An), chuyên gia làm việc trong khu công nghiệp Đồng Văn, đã nhanh chóng thuê một căn hộ Art Residence tại Sun Urban City. Ưu tiên những sản phẩm có thể dọn vào ở ngay, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thuận tiện và di chuyển dễ dàng, chính vì vậy, anh cho biết, Sun Urban City gần như là tối ưu.

"Với mức giá thuê 8 triệu đồng một căn hộ đủ cho 3 người ở, tôi thấy rất hợp lý vì khu đô thị đa tiện ích và căn hộ thiết kế thông minh. Mỗi ngày tôi chỉ tốn khoảng 10-15 phút để di chuyển đến công ty, tối về đi vài phút là xuống cà phê, ngắm nhạc nước bên đại lộ, giúp tôi giải tỏa mọi căng thẳng", anh Trung chia sẻ.

Không chỉ dừng ở việc thuê, anh Trung đang cân nhắc mua một căn khối đế tại tháp cao tầng Park Residence vừa mở bán để vợ anh kinh doanh. Theo vị khách này, các sản phẩm căn hộ thuộc Sun Urban City có tiềm năng khai thác cao vì tọa lạc tại vị trí trung tâm, kề cận các trục giao thông huyết mạch của khu vực, đồng thời được hưởng lợi từ hệ thống công viên quy mô.

Cộng đồng chuyên gia và lao động nước ngoài cũng đang chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm khách thuê căn hộ tại Sun Urban City. Chị Ngọc Liên, chủ sở hữu căn hộ Art Residence cho biết, ngay cả sau khi anh Trung đã thuê, chị vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi hỏi thuê từ khách khác. "Tôi rất phấn khởi, căn hộ vừa hoàn thiện nội thất đã có khách vào ở ngay. Nhiều khách, đặc biệt là người Trung Quốc, Hàn Quốc, vẫn gọi điện hỏi thuê, nhưng tiếc là hiện không còn căn trống", chị Liên nói thêm.

Căn hộ Art Residence ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao. Ảnh: Ánh Dương

Thậm chí nhiều khách thuê còn ngỏ ý mua lại căn hộ vì quá "mê mẩn" không gian sống tại đây. Như căn studio của chị Nguyễn Thị Bắc (phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) đang cho thuê với giá 6 triệu/tháng, khách đã muốn mua lại để an cư lâu dài dù mới chỉ vừa chuyển về sinh sống tại đây được một tháng. "Khách thuê chủ yếu là chuyên gia nước ngoài và những người đi làm quanh khu vực, ai đến xem cũng khen môi trường thoáng đãng. Khách hỏi mua lại cũng nhiều lắm, nhưng căn hộ đang khai thác hiệu quả nên tôi chưa muốn chuyển đổi", chị Bắc kể.

Sự hài lòng của cộng đồng khách thuê trong nước và quốc tế được xem là bảo chứng cho chất lượng sống cũng như uy tín của chủ đầu tư, qua đó tạo lực đẩy để các sản phẩm ra mắt sau, như 4 tháp cao tầng mới Park Residence, tiếp tục được thị trường đón nhận tích cực.

Lực cầu dồn về tổ hợp Park Residence kế cận công viên

Với tiềm năng sinh lời vượt trội từ Art Residence, "phiên bản nâng cấp" Park Residence được xem là phương án đáng giá và lựa chọn bậc nhất ở thời điểm hiện tại cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại khu vực này cũng như khách mua an cư lâu dài.

Căn hộ Park Residence được ví như "phiên bản nâng cấp" của Art Residence. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Sức hấp dẫn của Park Residence trước hết đến từ vị trí đắt giá, nơi giao cắt giữa hai trục đại lộ huyết mạch 36m và 50m, kề cận 5 đại công viên quy mô gồm Công viên Sun World, Công viên Thể thao, Công viên Sinh thái, Công viên Văn hóa và Công viên Lễ hội. Đáng chú ý, khi căn hộ được bàn giao vào năm 2027, toàn bộ hệ tiện ích khổng lồ này đều đã được hoàn thiện và đi vào vận hành. Điều này đồng nghĩa với việc cư dân có thể "xách vali đến ở" và tận hưởng ngay hệ tiện ích tiện nghi, cộng đồng cư dân đã hình thành, trong khi nhà đầu tư cũng dễ dàng đưa tài sản vào khai thác.

Park Residence sở hữu không gian sống sinh thái. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Nằm trong phân khu Flora Avenue, cư dân Park Residence được bảo vệ bởi "lá chắn xanh" liên hoàn từ đại lộ hoa quy mô 10ha, hồ cảnh quan quy mô 16ha và hệ thống vườn nội khu xen kẽ, góp phần kiến tạo môi trường sống trong lành, riêng tư. Ngay liền kề các tòa căn hộ còn có trường mầm non, tiểu học và Học viện Sun Group quy mô 7.000 học viên. Ngoài ra, cư dân Park Residence còn được thụ hưởng nền giáo dục toàn diện từ các trường liên cấp 1-2-3 trong dự án và Khu đô thị Đại học Nam Cao. Không dừng lại ở đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng được đáp ứng trọn vẹn với trung tâm người cao tuổi, Bệnh viện Mặt trời, đặc biệt là lợi thế kết nối nhanh chóng đến các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Đang sinh sống tại nhà mặt đất, chị Lý Linh Chi (phường Hà Nam, Ninh Bình) vẫn quyết định sở hữu một căn hộ với tầm nhìn hướng ra đại lộ hoa. "Tôi mong muốn một không gian sống xanh, sạch. Gia đình có con nhỏ nên tôi ưu tiên căn hộ có tầm nhìn thoáng, mỗi ngày có thể xuống công viên vui chơi. Nhà gần dự án nên cuối tuần tôi cũng đưa con qua dạo chơi quanh trục đại lộ, môi trường sống rất nhộn nhịp" - Chị Linh Chi chia sẻ.

Nhịp sống đô thị sôi động bảo chứng mạnh mẽ cho tiềm năng đầu tư Park Residence. Ảnh: Ánh Dương

Cũng theo chị Chi, xu hướng dịch chuyển sang sinh sống tại các căn hộ chung cư ngày càng phổ biến trong các gia đình trẻ. "Chuyên gia còn phải tìm đến đây thuê, còn mình sống ngay tại đây, không lẽ lại bỏ qua cơ hội", chị Chi nói.

Với mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 1-2 tỷ đồng/căn tuỳ diện tích, nhưng mang lại dòng tiền cho thuê ổn định 6-10 triệu đồng/tháng, sản phẩm căn hộ tại Sun Urban City không chỉ giải quyết bài toán an cư, khai thác dòng tiền mà còn sở hữu dư địa tăng giá vượt trội so với bất động sản nội đô đắt đỏ. TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định: "Dòng tiền đầu tư hiện không còn tập trung vào nội đô Hà Nội mà đang chuyển hướng sang các cực tăng trưởng mới. Tại đây, khai thác cho thuê bất động sản phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập cao sẽ giúp nhà đầu tư đảm bảo nguồn thu ổn định, đồng thời gia tăng giá trị tài sản bền vững".