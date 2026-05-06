Cây xanh chết hàng loạt tại khu đô thị mới ở TP Huế: Chủ đầu ra "biện pháp mạnh"

Ngày 5-5, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải khẩn trương khắc phục tình trạng cây xanh đô thị bị chết tại khu tái định cư (TĐC) B5 – Khu đô thị mới Thuận An, phường Thuận An.



Cây xanh thiếu chăm sóc nên chết "đứng" tại khu đô thị mới Thuận An

Theo đó, nhà thầu phải di dời toàn bộ cây chết ra khỏi khu vực, đồng thời trồng thay thế bằng cây mới đúng chủng loại, kích thước theo thiết kế. Công tác chăm sóc, bảo dưỡng đối với cây đã trồng và cây trồng mới cũng phải được thực hiện đầy đủ.

Thời hạn hoàn thành việc di dời, trồng thay thế cây xanh theo tiêu chuẩn dự án là trước ngày 15-5. Sau thời điểm này, nếu nhà thầu không khắc phục, chủ đầu tư sẽ tổ chức thực hiện thay thế và khấu trừ chi phí vào giá trị nghiệm thu, thanh toán.

Khá nhiều cây xanh "chết đứng"

Vào ngày 27-4, Báo Người Lao Động đã phản ánh, trên các tuyến đường nội bộ khu TĐC B5, cây xanh được trồng dọc vỉa hè với chiều cao khoảng 3-4 m. Tuy nhiên, nhiều cây đã chết khô, một số cây còn sống nhưng còi cọc, phát triển kém, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Sau đó, chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra thực địa và ghi nhận tình trạng trên, đồng thời khẳng định cây xanh bị chết là do không được chăm sóc thường xuyên.

Dự án khu TĐC B5 thuộc Khu đô thị mới Thuận An có diện tích 4,62 ha, bố trí khoảng 145 lô đất, tổng mức đầu tư khoảng 133 tỉ đồng; trong đó chi phí xây lắp 87 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng 12,5 tỉ đồng. Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực TP Huế (trước đây) làm chủ đầu tư, hiện được bàn giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế tiếp tục triển khai.

Hạng mục cây xanh thuộc gói thầu số 14 (toàn bộ phần xây lắp và thiết bị), do liên danh gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vinaco, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Fecon, Công ty TNHH Thành Ngân và Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thi công. Trong đó Hải Nam thực hiện việc trồng cây. Công trình khởi công từ tháng 11-2023, nhằm phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An.

Theo hồ sơ mời thầu, các loại cây được trồng gồm nhạc ngựa, giáng hương (cao từ 3,5 m trở lên, đường kính thân tối thiểu 12 cm), cùng với tường vy và dâm bụt theo tiêu chuẩn chiều cao, mật độ quy định; thời gian bảo dưỡng trên 3 tháng.

Hiện, dự án chưa được nghiệm thu, quyết toán nên các tồn tại trong quá trình thi công, trong đó có hạng mục cây xanh, sẽ tiếp tục được rà soát và xử lý theo hợp đồng.