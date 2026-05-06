Thách thức đe dọa tiến độ các tuyến đường phục vụ APEC khi mùa mưa sắp đến

Nỗi lo tiến độ trên công trường trọng điểm

Mùa mưa tại Phú Quốc thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, trong khi các mốc tiến độ dự án phục vụ APEC 2027 đang đến gần. Theo ghi nhận, chỉ mới qua vài cơn mưa đầu mùa cuối tháng 4, tại các đoạn tuyến khu vực gần Bãi Trường, nước đã bắt đầu ứ đọng, gây khó khăn cho việc di chuyển máy móc và triển khai nền đường.

Tuyến đường ĐT.975 bị ngập úng cục bộ dù mới bắt đầu vào mùa mưa.

Mới đây, liên danh nhà thầu OLP-OIC – đơn vị đang thi công tuyến ĐT.975 và dự án tàu điện đô thị (LRT) vừa có văn bản cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ ngập úng. Theo ghi nhận từ các mùa mưa trước, đoạn từ Km9+200 đến Km11+040 có thể ngập sâu tới 50cm, nước tràn qua dải phân cách, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và việc thi công.

Một số tuyến cống thoát nước ngang đường ĐT.975 đang có hiện tượng bị đắp chặn bịt kín cửa xả cống về phía dòng chảy thoát ra biển. Một số nơi có hiện tượng bị tắc nghẽn dòng chảy do địa hình địa vật; cây cối um tùm cản trở dòng chảy, kênh suối tự nhiên bị bồi lắng, cống thoát ngang đường nhánh bị bồi lấp chưa khơi thông. Một số cống ngang đường có khẩu độ nhỏ, không còn đáp ứng được lưu lượng thoát nước thực tế…

Đây là áp lực lớn lên ĐT.975 được xác định là trục giao thông xương sống nối sân bay quốc tế với Trung tâm Hội nghị APEC. Với quy mô 10 làn xe và tổng vốn đầu tư cho hệ thống giao thông kết nối lên đến hàng nghìn tỷ đồng, bất kỳ sự gián đoạn thi công nào do ngập lụt cũng sẽ kéo theo hệ lụy dây chuyền về thời gian, chi phí và uy tín quốc gia khi thời điểm APEC 2027 cận kề.

Nhận diện "thủ phạm" gây nghẽn dòng

Thực tế cho thấy tình trạng ngập lụt tại Phú Quốc diễn ra liên tục từ năm 2019 đến nay với những con số thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nếu tính từ 2023, mỗi năm Phú Quốc đều đối mặt với những đợt ngập sâu cục bộ, chia cắt các khu vực do mưa lớn.

Đáng chú ý như vào tháng 10/2025, Đảo Ngọc đã phải hứng chịu trận mưa lớn kỷ lục trong suốt 25 năm qua, khiến nhiều tuyến đường trung tâm chìm trong biển nước. Các báo cáo thực địa và khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy, một trong các nguyên nhân chủ quan được xác định là do sự thiếu đồng bộ trong triển khai hạ tầng của các dự án tại khu vực Bãi Trường.

Cống km9+698 có cửa xả thấp hơn hồ cảnh quan của dự án bên trong

Các chuyên gia cho rằng, tình trạng xây dựng không đồng bộ khiến hệ thống thoát nước bị chia cắt, nước mưa bị ứ đọng tại các khu đất trống hoặc bị nghẽn do các công trình đường tự phát. Trên tuyến ĐT.975, có ít nhất 5 vị trí cống ngang đường bị đắp chặn hoặc bịt kín bởi các công trình của các dự án lân cận.

Những “nút thắt” này tại các vị trí Km8+670, Km8+810 hay Km10+270 đã biến các tuyến đường huyết mạch thành những dòng sông mỗi khi có mưa, bởi nước dồn về nhưng không có lối thoát ra biển, buộc phải dâng ngược lên mặt đường.

Trước thực tế này, UBND đặc khu Phú Quốc đã ngay lập tức thể hiện vai trò điều hành quyết liệt thông qua việc yêu cầu 18 doanh nghiệp tại khu vực Bãi Trường phải khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy trong phạm vi dự án của mình trước ngày 31/05/2026.





Cống km8+985 bị bịt kín gây nghẽn dòng thoát nước.

Tuy nhiên, bên cạnh mệnh lệnh hành chính, cần sự sẵn sàng chung tay từ các doanh nghiệp và người dân. Các chủ đầu tư cần nhìn nhận việc đầu tư hạ tầng thoát nước đúng quy hoạch (chiều rộng tối thiểu 12m) không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là bảo vệ chính dự án của mình và làm đẹp cho hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp sẽ vô nghĩa cần thêm sự đồng thuận của người dân địa phương dọc tuyến đường ĐT.975 khi ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ hành lang thoát nước, không cản trở thi công và không lấn chiếm các dòng chảy tự nhiên.

Còn về lâu dài, bài toán giải quyết úng ngập tại đảo Ngọc cần được nghiên cứu kĩ để đầu tư, nâng cấp, bổ sung kênh tiêu thoát nước mới. Nếu không xử lý dứt điểm các “nút thắt” này, Phú Quốc không chỉ đối mặt với cảnh "đến hẹn lại ngập" mà còn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với những mục tiêu phát triển mang tầm quốc tế.