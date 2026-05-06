Siêu dự án giao thông 12 tỷ USD, dài gần 300 km, lớn bậc nhất phía Nam có diễn biến mới

Quang cảnh buổi làm việc (nguồn ảnh: Báo Cần Thơ).

Ngày 5/5, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Tập đoàn CT Group để nghe các đề xuất đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện CT Group đưa ra nhiều nội dung hợp tác với thành phố. Đáng chú ý, tập đoàn có đề xuất một số nội dung liên quan dự án đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau.

Theo đó, CT Group kiến nghị TP Cần Thơ bổ sung đoạn tuyến Cần Thơ – Cà Mau (giai đoạn 2) vào quy hoạch đường sắt tốc độ cao quốc gia nhằm đảm bảo tính kết nối, liền mạch của toàn tuyến.

Doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất để tạo quỹ đất khoảng 10.000 ha triển khai các dự án TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), qua đó tạo nguồn lực thu hồi vốn đầu tư cho dự án.

Bên cạnh đó, CT Group kiến nghị thành lập tổ công tác chung giữa TP Cần Thơ và tập đoàn nhằm trực tiếp xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo sự đồng bộ giữa quy hoạch đường sắt và quy hoạch xây dựng trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cảm ơn các đề xuất từ nhà đầu tư, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp trong việc thực hiện các đề xuất. Trước mắt thành phố ghi nhận đề xuất của CT Group, xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp tuyến đường sắt tốc độ cao. tuyến đường sắt tốc độ cao.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Dự án tuyến đường sắt cao tốc TP. HCM – Cần Thơ – Cà Mau, có tổng chiều dài khoảng 282,2 km, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dài hơn 160 km từ ga Thủ Thiêm đến ga Cái Răng (TP. Cần Thơ), giai đoạn 2 dài 120 km kéo dài đến ga Cà Mau.

Tuyến đường được đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, khai thác hỗn hợp hành khách và hàng hóa với tốc độ thiết kế 200–250 km/h, đồng thời nghiên cứu phương án 350 km/h. Hệ thống vận hành sử dụng công nghệ điều khiển CTCS-3, điều độ tập trung với khoảng cách chạy tàu tối thiểu 3 phút.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 12 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng), với phương án thực hiện theo cơ chế PPP đặc thù, trong đó 80% vốn từ ngân sách nhà nước và 20% từ vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác.