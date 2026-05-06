Bắc Ninh tăng tốc xây đề án thành phố trực thuộc Trung ương

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, đề án được xây dựng trên cơ sở bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Hồ sơ gồm đầy đủ các thành phần theo quy định như: Tờ trình, đề án, báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Về hiện trạng, tỉnh Bắc Ninh được đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Địa phương đã đạt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, với quy mô dân số gần 4 triệu người, diện tích tự nhiên hơn 4.700 km², tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, tỷ lệ phường đạt trên 33%. Các chỉ tiêu về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Bắc Ninh xây dựng đề án thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với tiêu chuẩn đô thị loại I, Bắc Ninh hiện đạt 13/15 tiêu chuẩn; còn 2 tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện liên quan đến tỷ lệ phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về phương án, đề án đề xuất thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Bắc Ninh; đồng thời dự kiến thành lập thêm 13 phường mới từ các xã hiện có, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99 đơn vị, gồm 46 phường và 53 xã.

Đề án cũng đánh giá toàn diện tác động của việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, đời sống Nhân dân, hạ tầng đô thị, môi trường, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Theo ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, các sở, ngành thống nhất quy trình, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ; nghiên cứu thuê tư vấn chuyên môn để nâng cao chất lượng tài liệu, đồng thời hoàn thiện báo cáo trình Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu tập trung cao, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thuyết phục. Nếu hoàn thành, Bắc Ninh sẽ trở thành địa phương thứ 8 của cả nước là thành phố trực thuộc Trung ương . Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trực tiếp chỉ đạo, hoàn thiện tờ trình, báo cáo, tổ chức họp rà soát toàn diện. Các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, trực tiếp tham gia xây dựng, chỉnh sửa nội dung.

Ông Sơn yêu cầu hồ sơ phải được xây dựng công phu, lập luận chặt chẽ, làm rõ các lợi thế riêng có của tỉnh Bắc Ninh, từ kinh tế, công nghiệp, thu hút đầu tư đến văn hóa, bản sắc.

Nội dung đề án cần bám sát các nghị quyết của Đảng, định hướng quy hoạch tỉnh Bắc Ninh; làm rõ mục tiêu, định hướng phát triển sau khi thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể.

Về lộ trình, cần triển khai song song hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và loại II; việc thành lập thêm các phường phải được rà soát kỹ, lựa chọn đơn vị có điều kiện tốt, bảo đảm tính khả thi. Các tiêu chí như đô thị thông minh, nông thôn mới tiếp tục được triển khai, đồng thời vận dụng linh hoạt nhằm tăng tính thuyết phục.

Chia sẻ thêm với phóng viên Tiền Phong , lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, Sở Nội vụ được giao hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh. Dự kiến, trước 10/5, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để trình hồ sơ lên Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, sau đó tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến của Bộ Chính trị.