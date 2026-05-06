Chỉ còn 3/6 nhà đầu tư tham gia, trục cảnh quan sông Hồng sẽ ra sao?

Liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), CTCP Tập đoàn Hòa Phát vừa gửi văn bản đề xuất UBND thành phố Hà Nội thực hiện một số nội dung thẩm định, cho ý kiến về các bước chuẩn bị đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức BT – hợp đồng đối tác công tư – PPP.

Điều đang khiến dư luận quan tâm ở lần đề xuất này thay vì có 6 liên danh nhà đầu tư như thời điểm khởi công vào tháng 12/2025, ở lần đề xuất này liên danh nhà đầu tư dự án chỉ còn 3 đơn vị trên. Đặc biệt, các nhà đầu tư không có tên trong liên danh dự án lần này có cả Văn Phú Invest, T&T Group… với Văn Phú vốn là một trong hai nhà đầu tư đầu tiên (Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest) đề xuất chủ trương thực hiện dự án với thành phố Hà Nội.

Phối cảnh Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng qua khu vực nội đô được Nhà đầu tư thiết kế.

Sáng 6/5, thông tin với PV Tiền Phong về việc có đến 3/6 doanh nghiệp đã rút khỏi hoặc không có tên trong liên danh nhà đầu tư có ảnh hưởng đến việc triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng? Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông – đơn vị quản lý nhà nước tại dự án) cho biết, dự án đã được Thành ủy Hà Nội cho chủ trương đầu tư, sau đó đã được đưa ra HĐND thành phố cho ý kiến thông qua và đã có nghị quyết để thực hiện, do vậy dự án vẫn đang được thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện trình tự các bước bình thường.

Theo Ban Giao thông, vừa qua Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua, cùng với đó là Nghị quyết 258 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô vừa thực hiện, để thực hiện dự án lớn, từ các chủ trương, nghị quyết đã được thông qua, đến nay các nhà đầu tư phải lập chủ trương đầu tư chính thức, chi tiết trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tuyến đường Trục cảnh quan được thiết kế đi trên cao đoạn qua nội thành.

Liên quan đến đề xuất mới nhất của liên danh nhà đầu tư đưa ra mốc thời gian hoàn thành dự án đến năm 2038, trong khi đó trong chủ trương đầu tư và hoàn thành dự án được công bố trong lễ khởi công (12/2025) là năm 2030, Ban Giao thông cho biết, khi lập chủ trương đầu tư chính thức dự án, liên danh nhà đầu tư sẽ ra thời gian thi công phù hợp với tình hình thực tế, cùng với đó là các nhóm dự án thành phần sẽ được thực hiện theo các giai đoạn khác nhau… Khi liên danh nhà đầu tư có văn bản báo cáo chính thức, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và UBND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến cụ thể.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 850 nghìn tỷ đồng đã được 6 liên danh nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát tổ chức khởi công ngày 19/12 tại Hà Nội. Dự án có phạm vi triển khai hai trục đại lộ dài từ 29 đến 30 km dọc theo hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án năm 2026 – 2030.

Trong lần đề xuất chủ trương thực hiện dự án và điều chỉnh quy mô một số dự án thành phần, liên danh dự án đứng tên là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), CTCP Tập đoàn Hòa Phát cho biết, dự án được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD); thời gian thực hiện dự án được đề xuất đến năm 2038.