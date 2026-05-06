Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HoREA: Quy mô phổ biến chung cư hiện chỉ còn từ 1–3 người/căn

Thế Anh | 06-05-2026 - 10:22 AM | Bất động sản

Theo HoREA, việc áp dụng duy nhất một phương pháp tính dân số đã vô hình trung tạo ra những ràng buộc trong thiết kế sản phẩm, buộc nhiều dự án phải gia tăng tỷ lệ căn hộ diện tích lớn.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh phương pháp xác định quy mô dân số trong các dự án chung cư.

Theo HoREA, Quyết định 32 có hiệu lực từ đầu năm 2026 hiện đang được sử dụng làm căn cứ xuyên suốt từ khâu quy hoạch đến cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, việc áp dụng duy nhất một phương pháp tính dân số đã vô hình trung tạo ra những ràng buộc trong thiết kế sản phẩm, buộc nhiều dự án phải gia tăng tỷ lệ căn hộ diện tích lớn.

Hệ quả là cơ cấu nguồn cung đang có xu hướng lệch về phân khúc cao cấp, trong khi nhu cầu thực tế của thị trường lại tập trung chủ yếu ở các căn hộ vừa và nhỏ, phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Dữ liệu khảo sát cho thấy, khoảng 60–70% người mua hiện tìm kiếm căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70m2, với mức giá từ 2–7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoảng 20–25% khách hàng, chủ yếu là người trẻ hoặc nhóm thu nhập trung bình thấp – có nhu cầu đối với căn hộ khoảng 50m2. Trong khi đó, phân khúc căn hộ diện tích lớn chỉ chiếm khoảng 5–10% tổng nhu cầu.

Sự chênh lệch này phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cấu trúc hộ gia đình đô thị, khi quy mô phổ biến hiện chỉ còn từ 1–3 người, cùng với xu hướng sống độc lập ngày càng gia tăng.

Từ thực tiễn trên, HoREA cảnh báo nếu tiếp tục duy trì cách tính hiện tại, thị trường có thể tái diễn tình trạng lệch pha cung – cầu tương tự giai đoạn 2011–2013. Khi đó, hàng loạt căn hộ diện tích lớn rơi vào tình trạng khó tiêu thụ, kéo theo tồn kho gia tăng và áp lực nợ xấu. Bài học này cho thấy việc kiểm soát cơ cấu sản phẩm ngay từ khâu thiết kế có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định của thị trường.

Để tháo gỡ vướng mắc, HoREA đề xuất bổ sung thêm các phương pháp xác định quy mô dân số chung cư theo hướng linh hoạt hơn. Cụ thể, có thể tính toán dựa trên diện tích căn hộ, số lượng phòng hoặc chỉ tiêu diện tích ở bình quân khoảng 32m2/người.

Song song đó, Hiệp hội cũng kiến nghị điều chỉnh chi tiết cách tính dân số cho từng loại hình nhà ở như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư, nhằm phản ánh sát hơn thực tế sử dụng.

Theo HoREA, việc bổ sung phương pháp tính này không chỉ phù hợp với đặc điểm quy mô hộ gia đình tại các đô thị lớn, mà còn tương đồng với kinh nghiệm quản lý tại một số địa phương. Đơn cử như Quyết định 34 của UBND TP. Hà Nội, trong đó quy định quy mô dân số căn hộ chung cư tối đa 5 người – mức được cho là phản ánh tương đối sát thực tế khi mỗi căn hộ thường có từ 3–5 người sinh sống.

Thế Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Áp lực thanh khoản gia tăng, doanh nghiệp BĐS yếu đối mặt “cuộc thanh lọc”

Áp lực thanh khoản gia tăng, doanh nghiệp BĐS yếu đối mặt “cuộc thanh lọc” Nổi bật

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ Nổi bật

Xu hướng mới của nhà đầu tư FDI: cần thuê đất ít nhất 35 năm kèm một số điều kiện

Xu hướng mới của nhà đầu tư FDI: cần thuê đất ít nhất 35 năm kèm một số điều kiện

10:22 , 06/05/2026
Loạt dự án từ Bắc vào Nam tiết lộ gì về cách làm BĐS của bầu Hiển?

Loạt dự án từ Bắc vào Nam tiết lộ gì về cách làm BĐS của bầu Hiển?

10:21 , 06/05/2026
Đấu giá 5 khu đất vàng hàng nghìn mét vuông để xây trường học

Đấu giá 5 khu đất vàng hàng nghìn mét vuông để xây trường học

10:15 , 06/05/2026
Siêu dự án giao thông 12 tỷ USD, dài gần 300 km, lớn bậc nhất phía Nam có diễn biến mới

Siêu dự án giao thông 12 tỷ USD, dài gần 300 km, lớn bậc nhất phía Nam có diễn biến mới

10:04 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên