Người dân đổ về nhà văn hóa nhận tiền đền bù đất tại tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có sân vận động lớn nhất hành tinh

Người dân thôn Tri Lễ 2, xã Dân Hòa, TP Hà Nội đến nhà văn hóa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sáng ngày 5/5, tại Nhà văn hóa thôn Tri Lễ 2, xã Dân Hòa, TP Hà Nội, người dân lần lượt nhận được số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo thông tin Trang TTĐT xã Dân Hoà (Hà Nội), đợt chi trả này cho 104 hộ gia đình, cá nhân của thôn Tri Lễ 2 với tổng số tiền lên đến 227 tỷ 346 triệu đồng.

Ghi nhận thực tế, mức chi trả giữa các hộ có sự chênh lệnh phù hợp với diện tích và loại đất bị thu hồi. Hộ được nhận nhiều nhất lên đến trên 6 tỷ đồng.

Phần lớn người dân bày tỏ sự đồng thuận cao với phương án bồi thường, hỗ trợ, khẳng định mức chi trả cơ bản đã phù hợp với quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Thời gian qua, xã Thanh Oai cũng thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hàng trăm người dân. Địa phương đã chi trả đợt 1 cho 795 hộ dân thuộc 8 thôn My Hạ, Dũng Tiến, Đồng Tâm, Tây Sơn, Chung Chính, Trình Xá, Cự Thần, Động Giã, với tổng diện tích 103,9 ha, tổng kinh phí hơn 1.132 tỷ đồng, dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn trên địa bàn.

Vừa qua ngày 29/4, tại buổi chi trả cho 107 hộ dân tại thôn Động Giã có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc phạm vi dự án (tổng diện tích thu hồi khoảng 31,2 ha, tổng kinh phí chi trả gần 340 tỷ đồng), nhiều người dân đã đem bao tải đi nhận tiền đền bù.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được quy hoạch triển khai trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía Nam Hà Nội, tổng diện tích khoảng 9.171ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D).

Dự án khởi công ngày 19/12, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Điểm nhấn của dự án là Trung tâm của khu liên hợp thể thao có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.﻿