Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải tha thiết mong một điều

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sơn Hải - Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Theo Báo Lâm Đồng, chiều 5/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền các địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, đồng thời kiểm điểm tình hình giải ngân vốn.

Liên quan đến giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sơn Hải khẳng định, đây là vấn đề vướng mắc nhất hiện nay của nhà đầu tư.

“Trước mắt, chúng tôi tha thiết mong tỉnh Lâm Đồng bàn giao trước 10 km trong tổng số 66 km của dự án. Nếu bàn giao được 10 km qua 2 địa phương là xã Đạ Huoai và Phường 2 Bảo Lộc, khối lượng giải ngân dự án khoảng hơn 3.000 tỷ đồng”, ông Hải nói.

Theo báo cáo tại cuộc họp, phần lớn mặt bằng đã được địa phương bàn giao, phần còn lại đang được các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận.

Về tổ chức thi công, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Nhân Bản cho biết các đoạn tuyến ưu tiên đã được xác định rõ. Trên cơ sở đó, các nhà thầu được yêu cầu khẩn trương huy động đầy đủ máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện nguyên tắc “có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”. Đồng thời, cần tăng ca, tăng kíp nhằm bù đắp phần tiến độ đã chậm.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có chiều dài 66 km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài 55 km, gồm 33 km đi qua đất rừng và 22 km qua đất của tổ chức, cá nhân.

Đối với phần diện tích đất rừng, tỉnh đã hoàn tất điều chỉnh đưa 33 km ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp. Riêng 22 km còn lại đi qua địa bàn 5 xã, phường với 927 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng diện tích bồi thường hơn 393 ha.

Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 590/927 trường hợp, với tổng kinh phí khoảng 610 tỷ đồng, đạt hơn 64%. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục chi trả và rà soát để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các khu vực ưu tiên.

Tại xã Đạ Huoai, Chủ tịch UBND xã Lưu Hồng Long cho biết địa phương đã bàn giao khoảng 50% trong tổng số 4 km tuyến đi qua. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất mà địa phương gặp phải là vấn đề áp giá chi trả bồi thường cho người dân.

“Với 37 hộ, mức chênh lệch đơn giá chi trả khoảng 3 tỷ đồng. Vì hiện tại, một dự án nhưng có 2 mức giá đền bù khác nhau tại 2 thời điểm. Còn lại vấn đề kiểm đếm, xét hồ sơ pháp lý, địa phương sẽ hoàn thành trước ngày 15/5. Đến ngày 30/6, xã cam kết bàn giao đủ mặt bằng 4 km cho đơn vị thi công”, ông Long nói.

Trước đó ngày 4/5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương có tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, đã chính thức bước vào giai đoạn thi công trên diện rộng. Việc triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công được xác định là giải pháp then chốt nhằm rút ngắn tiến độ.

Thực tế tại công trường cho thấy nhiều diện tích đất trồng cà phê, hoa màu đã được phát quang, san gạt, tạo mặt bằng bước đầu cho các hạng mục thi công.

Trên tuyến Tân Phú – Bảo Lộc, Tập đoàn Sơn Hải đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị hạ tầng với các hạng mục như lán trại, trạm trộn, khu xay nghiền vật liệu tại các vị trí trọng điểm như Km 74+300. Ba mũi thi công chính dự kiến tập trung tại các đoạn Km 73 – Km 76, Km 108+800 – Km 114+300 và khu vực nút giao Lý Thái Tổ (Bảo Lộc).

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20, đặc biệt tại khu vực đèo Bảo Lộc – điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm. Đồng thời, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến trung tâm Lâm Đồng sẽ rút ngắn từ khoảng 7 giờ xuống còn 3–3,5 giờ, qua đó mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết vùng, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Với hướng tuyến đi qua nhiều khu vực rừng và địa hình đặc trưng của Tây Nguyên, dự án cũng được kỳ vọng trở thành một trong những tuyến cao tốc có cảnh quan ấn tượng nhất Việt Nam trong tương lai.