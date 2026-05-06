Hơn 1,2 ngàn tỉ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro nối sân bay Long Thành

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa, Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành sẽ đi qua 5 phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước.

Dự án kéo dài metro Suối Tiên về sân bay Long Thành sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51

Theo khái toán sơ bộ, tổng kinh phí dự kiến cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án hơn 1,2 ngàn tỉ đồng.

Dự án qua 5 phường có chiều dài hơn 18 km, bề rộng dự kiến 17 m; dự kiến có 527 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 118 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, phải bố trí tái định cư.

Tổng diện tích đất được tính toán bồi thường, hỗ trợ khoảng 161 ngàn m², chủ yếu là đất nông nghiệp và đất ở. Ngoài ra, khoảng 149 ngàn m² đất lâm trường, đất tổ chức và đất quốc phòng không thuộc diện bồi thường. Một số khu vực có số hộ dân bị tác động lớn là phường Phước Tân, Long Hưng và Tam Phước.

Đối với các hộ thuộc diện di dời, dự kiến bố trí tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn, chủ yếu ở phường Phước Tân và Tam Phước. Bên cạnh tiền bồi thường, người dân còn được hỗ trợ thuê nhà tạm cư, ổn định đời sống, chuyển đổi nghề và các chi phí di chuyển.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa, đây mới là khái toán sơ bộ phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Sau khi kiểm đếm, lập phương án chi tiết, các chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Cuối tháng 4-2026, tại Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai) khóa XI các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Theo đó, dự án có chiều dài khoảng 44,6km gồm 2 đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỉ đồng. Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4km; đoạn 2, từ Trung tâm hành chính tỉnh đến Sân bay Long Thành dài khoảng 37,2km. Dự án cũng đầu tư xây dựng nhà ga, depot và các công trình trên tuyến. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường, xã gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành, Nhơn Trạch. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030. Dự án kéo dài tuyến metro sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông giữa TPHCM các phường nội ô thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.



