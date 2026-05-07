Toàn cảnh đoạn đường đang được đầu tư hơn 6.000 tỷ để mở rộng lên 8 làn xe, tạo cơ hội tiếp cận căn hộ dưới 2 tỷ đồng ở cửa ngõ TP.HCM
Bài và ảnh: Quốc Hoàng 07-05-2026 - 07:22 AM |
Trong khi căn hộ giá rẻ dần biến mất, việc mở rộng quốc lộ 13 đang mở ra cơ hội an cư hiếm hoi. Với mức giá từ 36 triệu đồng/m2 và 15 phút di chuyển đến ga metro số 1, khu vực này đang trở thành "vùng xanh" thu hút cả nhà đầu tư lẫn người ở thực.
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, thực hiện mở rộng lộ giới lên tối đa 64m. Với quy mô 8 làn xe trên chiều dài gần 13km, quốc lộ 13 tạo nên một hành lang di chuyển rộng rãi thay thế cho trục đường cũ vốn đã quá tải nghiêm trọng từ nhiều thập kỷ qua.
Tại các điểm giáp ranh với TP.HCM, không khí công trường đang duy trì nhịp độ khẩn trương với hàng loạt máy xúc, xe ủi và hệ thống cẩu tháp phủ kín mặt bằng. Các nhà thầu hiện triển khai thi công nhiều mũi, bám sát hiện trường 24/7 nhằm đảm bảo tiến độ thông xe cho tuyến độc đạo gánh áp lực giao thông lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ.
Điểm khác biệt của dự án mở rộng quốc lộ 13 nằm ở tính đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật. Song song với việc rải nhựa, hệ thống điện, viễn thông và thoát nước được ngầm hóa toàn diện. Phương thức thi công này tiệm cận với các tiêu chuẩn quy hoạch đô thị bền vững, giúp tránh tình trạng "đào lên lấp xuống" gây lãng phí và cản trở lưu thông sau khi công trình đưa vào sử dụng.
Để giải quyết dứt điểm các "nút thắt cổ chai", hạng mục cầu vượt và hầm chui tại các điểm giao cắt trọng yếu như ngã tư cầu Ông Bố và đại lộ Hữu Nghị đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là giải pháp công trình bắt buộc để chuyển hóa các điểm nghẽn cục bộ thành các nút giao thông đa tầng, đảm bảo dòng xe lưu thông liên tục ngay cả trong khung giờ cao điểm.
Với mặt cắt 8 làn xe, Quốc lộ 13 không chỉ đóng vai trò dân sinh mà còn là trục vận tải xương sống phục vụ logistics. Tuyến đường được thiết kế với cường độ mặt đường cao để gánh luồng xe tải hạng nặng di chuyển từ các khu công nghiệp thủ phủ của Bình Dương hướng về hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế, đảm bảo mạch máu kinh tế vùng không bị gián đoạn.
Theo quy hoạch hạ tầng vùng, khi kết nối trực tiếp vào đường
Vành đai 3 TP.HCM, Quốc lộ 13 sẽ trở thành một phần trong mạng lưới giao thông liên vùng hoàn chỉnh. Sự cộng hưởng của hai siêu dự án này giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa từ khu Đông sang các tỉnh phía Bắc, tạo điều kiện hình thành các mô hình đô thị vệ tinh theo trục giao thông lớn.
Ghi nhận tại những đoạn vừa hoàn thiện, sự thay đổi diện mạo đã hiện rõ. Anh Thuận, tài xế công nghệ thường chạy liên tỉnh, nói đường rộng hơn nên xe bớt chen, chạy cũng đỡ mệt hơn trước. Vỉa hè có bóng cây, có chỗ dừng nghỉ, với cánh tài xế đường dài như vậy là quá thiết thực.
Về bất động sản, các lô đất bám mặt lộ đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Sau khi bàn giao mặt bằng và lùi ranh giải tỏa, hàng loạt nhà dân nay sở hữu mặt tiền đại lộ rộng 64m, tạo dư địa lớn cho việc chuyển đổi công năng sang kinh doanh, dịch vụ hoặc cho thuê mặt bằng với giá trị cao hơn trước đây.
Hiệu ứng "hạ tầng đi trước, dự án theo sau" đang hiển hiện rõ nét dọc hai bên tuyến. Các báo cáo thị trường cho thấy sự xuất hiện dày đặc của các dự án cao tầng với hàng loạt cần cẩu tháp đang vận hành. Quỹ đất bám trục Quốc lộ 13 đang trở thành tâm điểm săn đón của các nhà đầu tư lớn nhờ lợi thế kết nối hạ tầng vĩ mô bền vững.
Xét về khả năng tiếp cận các đầu mối giao thông trọng điểm, từ trục đường này, người dân chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển đến Bến xe Miền Đông mới và ga
Metro số 1. Việc rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm thông qua các phương thức vận tải đa phương thức đang biến khu vực này thành "vùng xanh" an cư mới của các gia đình trẻ.
Trong bối cảnh phân khúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như "tuyệt chủng" tại nội đô TP.HCM, dải dự án bám Quốc lộ 13 vẫn duy trì mặt bằng giá từ 36 triệu đồng/m2. Đây được xem là "pháo đài" cuối cùng về nhà ở vừa túi tiền dành cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và nhân viên văn phòng đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao lân cận.
Khi toàn tuyến 13km được khép kín đồng bộ, quốc lộ 13 sẽ xác lập một mặt bằng giá trị mới cho thị trường bất động sản phía Đông Bắc. Sự lột xác về hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn là đòn bẩy kích cầu, thúc đẩy các dự án mới bung hàng và tạo ra sự sôi động tất yếu cho một trục kinh tế huyết mạch.
