Đồng Nai xin làm metro số 1 nối đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng, đề nghị ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp với dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1 TP.HCM) đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo tỉnh Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành ( Metro Suối Tiên - Long Thành) được xác định là công trình cấp bách, khẩn trương đầu tư khi sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Sơ đồ tuyến metro kéo dài từ ga cuối Suối Tiên của Metro số 1 TP.HCM đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và đi các hướng, đến sân bay Long Thành. (Nguồn: Sở Xây dựng Đồng Nai)

Với cơ chế khẩn cấp, Đồng Nai được phép lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, áp dụng chỉ định thầu đối với các khâu khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát và nghiệm thu công trình...

Cũng theo tờ trình UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.

Việc áp dụng cơ chế đặc thù sẽ giúp rút ngắn các bước thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tỉnh cũng đề xuất được giao làm cơ quan chủ trì tổ chức triển khai dự án, còn vai trò thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc nhiệm vụ của Bộ Xây dựng.

Trước đó, đầu tháng 3, Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Đồng Nai phối hợp với các bộ Tài Chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài tuyến Metro số 1 TP.HCM đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp và đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai dự án.

Metro Suối Tiên - Long Thành có điểm đầu tại ga Bến xe Suối Tiên (là ga cuối của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên của TP.HCM) và điểm cuối tại sân bay Long Thành.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự kiến khởi công ngay trong năm 2026 và hoàn thiện trước 2030.

Dự án kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành là tuyến metro đầu tiên đi qua 2 tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai tính toán khung giờ dự kiến đi Metro số 1 di chuyển qua ga Thủ Đức, ga ở trung tâm hành chính để từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành và ngược lại chỉ mất khoảng 40 phút.

Cuối năm 2025, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Tại cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh với UBND tỉnh Đồng Nai ngày 20/3, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết UBND tỉnh đã chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Donacoop, làm nhà đầu tư đề xuất dự án Metro Suối Tiên đến sân bay Long Thành theo hình thức PPP và phát triển theo mô hình TOD.

Ước tính vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD.

Tại Kỳ họp thứ 7 ngày 26/12/2025, HĐND TP.HCM khóa X cũng thông qua danh mục bổ sung dự án metro này theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TP.HCM.