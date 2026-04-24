Bất động sản khu vực An Khánh rộn ràng đón loạt hạ tầng lớn

Đầu tiên là Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh) được khởi công từ cuối tháng 2/2025. Sau gần một năm khởi công, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, đang đồng loạt thi công kết cấu hầm kín, hầm hở, tường chắn bê tông cốt thép, cùng các hạng mục đắp nền đường, thoát nước, chiếu sáng và giao thông tạm.

Cùng với nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, những ngày qua dọc Đại Lộ Thăng Long, Metro số 5 Hòa Lạc – Văn Cao cũng đang tấp cập xây dựng. Tuyến đường sắt đô thị số 5 có tổng chiều dài khoảng 39,6km đóng vai trò là trục giao thông quan trọng phía Tây Thủ đô, kết nối trung tâm Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc.

Đặc biệt, loạt tuyến đường quan trọng đi qua khu đô thị Bắc An Khánh đang được thúc tiến độ triển kha. Theo đó, 2 tuyến đường (đường 36m và đường 40m) kết nối qua khu đô thị Bắc An Khánh cũng đang được thúc đẩy tiến độ.

Trong đó, tuyến đường 40m dài 4km kết nối từ đường Văn Tiến Dũng qua Trịnh Văn Bô, khu đô thị Xuân Phương, đường 70, khu đô thị Đại học Vân Canh, vành đai 3,5 và kết thúc ở đường liên khu vực 8 cũng đi qua khu đô thị Bắc An Khánh.

Đường 36m dài 1,7km có điểm đầu kết nối tuyến Liên khu vực 1. Tuyến đường này cắt ngang tuyến 40m và có điểm cuối giao với tuyến chính của khu vực Bắc An Khánh kết nối liên khu vực 1 và Vành đai 3.5. Liên quan đến tuyến đường này, mới đây Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã có văn bản số 835/UBND-KT xã yêu cầu khẩn trương triển khai, đầu tư xây dựng.

Được biết, hai tuyến đường 36m và 40m hình thành sẽ tạo kết nối thuận tiện cho hàng nghìn căn biệt thự thuộc các dự án Đại đô thị Mailand Hanoi City, Splendora, An Lạc Green Symphony và An Khánh Ecomony...

Không chỉ giao thông, hệ thống chống ngập úng đang được Hà Nội triển khai quyết liệt. Nổi bật là hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 (tổng đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng) đang khẩn trương xây dựng, dự tính hoàn thành trước mùa mưa 2026.

Các công trình bổ trợ như nâng cấp trạm bơm, đặt cống hộp dọc Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Lại Yên (bắc An Khánh) và cải tạo hệ thống thoát nước khu vực đang đồng loạt thi công, giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt cho khu vực An Khánh.

Mới đây, các trạm bơm nâng công suất và dã chiến dọc Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút hoàn thiện để kịp thời đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

Có thể nói, sau hơn 10 năm kể từ khi Đại Lộ Thăng Long chính thức hoàn thành, tạo đà bứt phá cho toàn bộ bất động sản khu vực phía Tây Thủ đô thì đến nay khu vực này lại được thúc đẩy bởi hàng loạt công trình hạ tầng lớn, nhỏ đồng loạt cùng triển khai mang lại diện mạo mới cho toàn bộ thị trường bất động sản nơi đây.