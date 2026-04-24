Năm 2026, siêu dự án Cát Bà Amatina sẽ được đưa ra thị trường

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty cho biết trong năm 2025, Công ty đã chủ động rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc bộ máy, tối ưu nguồn lực và tăng cường quản trị doanh nghiệp nhằm thích ứng với điều kiện thị trường, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng hoạt động năm 2026. Theo kế hoạch được phê duyệt, Công ty đặt mục tiêu tăng hơn 300% giá trị sản xuất kinh doanh so với thực hiện năm 2025.

Trong năm 2026, Công ty dự kiến mở bán các sản phẩm đã đủ điều kiện kinh doanh thuộc dự án Cát Bà Amatina theo tiến độ triển khai. Trên cơ sở diễn biến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và tín hiệu phục hồi chung, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm mở bán phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Đồng thời, Công ty sẽ tìm kiếm và hợp tác với các nhà thầu có năng lực cùng các đơn vị vận hành uy tín để từng bước hoàn thiện dự án, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị khai thác trong dài hạn.

Trong năm qua, Ban lãnh đạo cho biết Công ty đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện quy hoạch tổng thể, chuẩn hóa thiết kế, hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý quan trọng và tiếp tục triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình thấp tầng theo kế hoạch, hướng tới xây dựng một khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, đồng bộ và có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Một nội dung đáng chú ý khác được Đại hội thông qua là chủ trương sửa đổi tên doanh nghiệp từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex thành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC nhằm phù hợp với cơ cấu cổ đông hiện tại và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị nhấn mạnh năm 2026 sẽ là giai đoạn quan trọng để Công ty tăng tốc triển khai các mục tiêu chiến lược, từng bước chuyển hóa quá trình chuẩn bị trong thời gian qua thành kết quả cụ thể, hướng tới gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.