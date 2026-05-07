Vingroup, Sun Group và những dự án tỷ đô biến đảo hoang thành siêu đô thị
Với tổng mức đầu tư lên đến hàng tỷ USD, các "ông lớn" bất động sản đang thực hiện cuộc lột xác ngoạn mục cho những cù lao, hòn đảo cô lập, biến vùng đầm bãi thành các đặc khu thượng lưu theo mô hình kinh tế biển bền vững.
Trước khi trở thành tâm điểm của những đại dự án, các khu vực này vốn là những hòn đảo bán hoang sơ, bị cô lập hoàn toàn bởi địa hình sông nước và hệ thống hạ tầng gần như bằng không. Việc tiếp cận chủ yếu dựa vào đường thủy thô sơ, khiến giá trị quỹ đất tại đây từng bị bỏ ngỏ trong suốt thời gian dài dù nằm sát các trung tâm kinh tế lớn.
Sự trỗi dậy của các "đô thị đảo" bắt nguồn từ bài toán khan hiếm quỹ đất trung tâm. Việc phát triển dự án trên đảo không chỉ giúp mở rộng không gian đô thị mà còn tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan sông nước. Theo dữ báo cáo của Knight Frank, bất động sản hướng thủy luôn có giá trị cao hơn trung bình toàn cầu tới 40%, tạo ra sức hút khó cưỡng cho phân khúc hạng sang.
Chiến lược này hoàn toàn tương thích với xu hướng đô thị biển toàn cầu và báo cáo của UN-Habitat về việc phục hồi sinh thái kết hợp chống biến đổi khí hậu. Việt Nam với đường bờ biển dài hơn 3.000 km đang dần hình thành các mạng lưới liên vùng, nơi các đảo hoang được quy hoạch trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị du lịch và logistics quốc tế.
Khác với các dự án dân cư thông thường, các dự án tỷ đô trên đảo hiện nay được xây dựng theo mô hình "All-in-one". Tại đây, hạ tầng đa năng bao gồm sân golf tiêu chuẩn quốc tế, công viên chủ đề và các học viện thể thao được tích hợp đồng bộ, biến những vùng đất cằn cỗi thành hệ sinh thái sống đẳng cấp, đáp ứng khắt khe tiêu chuẩn sống của giới thượng lưu hậu đại dịch. Ảnh: Vinpearl Horse Academy.
Điển hình cho quy mô "khủng" là
Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng) với quy mô gần 880 ha, gấp hơn 20 lần diện tích sân vận động Mỹ Đình. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 55.800 tỷ đồng (khoảng 2,4 tỷ USD), cung ứng hơn 8.000 sản phẩm cao cấp gồm biệt thự, nhà liền kề….
"Chìa khóa" mở toang cánh cửa phát triển cho đảo Vũ Yên chính là cầu Hoàng Gia với vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng giúp rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm Hải Phòng xuống chỉ còn 5 phút, chính thức xóa bỏ rào cản địa lý và biến "đầm bãi" năm xưa thành tọa độ kim cương phía Bắc.
Hay tại Đồng Nai,
Sun Group đang phát triển Khu đô thị Hiệp Hòa nằm trên Cù lao Hiệp Hoà (Cù lao Phố) với tổng vốn đầu tư lên tới 3 tỷ USD. Trên quy mô gần 300 ha, dự án duy trì mật độ xây dựng thấp kỷ lục (chỉ từ 23-24%) để ưu tiên không gian xanh theo tiêu chuẩn ESG++, tạo ra một đô thị vệ tinh hiện đại ngay sát cửa ngõ TP.HCM.
Từ “tứ bề giáp thuỷ”, Cù lao Phố đang dần thoát khỏi cảnh "ốc đảo" nhờ dự án cầu Thống Nhất với quy mô từ 6-10 làn xe, nâng tổng số cây cầu kết nối lên thành 6. Đây là hạ tầng kết nối chiến trọng yếu, nối thông trục trung tâm thành phố Biên Hòa với hệ thống bán lẻ (Aeon Mall), tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá trị bất động sản toàn khu vực. Ảnh: Cầu Thống Nhất nối đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (Người Đồng Nai).
Trong khi đó, tại miền Trung, dự án Khu đô thị mới An Phú - Đảo Ngọc (Quảng Ngãi) quy mô 162 ha với sự góp mặt của Sun Group cũng đang được triển khai theo hướng chỉnh trang toàn diện bãi bồi sông Trà Khúc, biến nơi đây thành điểm nhấn kiến trúc và kinh tế cho khu vực duyên hải. Ảnh: Lê Danh.
Theo nhận định từ các chuyên gia, việc khơi thông "long mạch" tại các trục sông và hải đảo đang nhận được trợ lực lớn từ Luật Đất đai 2024. Báo cáo từ World Bank dự báo Việt Nam cần tới 254 tỷ USD để hoàn thiện hạ tầng ven biển đến năm 2040. Đây chính là tiền đề để các đại đô thị đảo không chỉ là nơi cư trú, mà còn là động cơ tăng trưởng mới cho nền kinh tế biển quốc gia. Ảnh: Lê Danh.
Huy Nguyễn
