Nhìn lại hành trình 15 năm, hầm Thủ Thiêm không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông TP.HCM điển hình mà là bệ phóng kinh tế hiệu quả trong lịch sử thành phố. Khoản đầu tư 2.200 tỷ đồng cho hầm dìm vượt sông này đã góp phần kích hoạt hàng tỷ USD vốn FDI, trực tiếp thay đổi bảng giá đất và biến một vùng sình lầy thành trung tâm tài chính mới của khu vực.