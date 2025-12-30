Novaland sắp thoái vốn tại dự án The Sun Avenue trên đường Mai Chí Thọ

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Novaland tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến (Tân Kim Yến), tương đương 204,8 tỉ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến là công ty mẹ của Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú (chủ đầu tư dự án The Sun Avenue, ở mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM).



Do đó, việc thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến đồng nghĩa với việc Novaland không còn mối liên hệ với dự án The Sun Avenue.

Theo Novaland, việc thoái vốn giúp công ty tái cơ cấu hiệu quả danh mục đầu tư, tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi và tiềm năng.

Theo tìm hiểu, việc thay đổi cơ cấu sở hữu vốn nói trên không làm thay đổi pháp nhân chủ đầu tư dự án The Sun Avenue, do đó không phát sinh bất kỳ thủ tục hay chi phí nào làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân đã mua nhà tại đây.



Dự án The Sun Avenue do Novaland phát triển

Phía Công ty Gia Phú khẳng định tiếp tục bảo đảm và đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho 2.894 căn hộ tại dự án The Sun Avenue theo đúng kế hoạch đề ra. Trước đó, hàng ngàn sổ hồng tại dự án này đã được cấp và bàn giao cho khách hàng.

Cũng liên quan đến Novaland, cuối tuần qua, doanh nghiệp này thông báo sẽ đẩy nhanh tiến độ tổ hợp căn hộ – thương mại – dịch vụ cao cấp The Park Avenue, tọa lạc trên đường Ba Tháng Hai, phường Phú Thọ.

Dự án này nhận được giấp phép xây dựng phần ngầm và khởi công xây dựng vào 2016, được nghiệm thu phần ngầm vào tháng 10-2017. Tuy nhiên, phải đến tháng 8 năm nay, dự án mới nhận được giấy phép xây dựng phần thân và đến tháng 12 bắt đầu xây dựng.

Theo kế hoạch, The Park Avenue dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ dự án trong quý III/2027.

Bên cạnh The Park Avenue, nhiều dự án khác của Novaland tại khu vực trung tâm TPHCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện, gồm Victoria Village và The Grand Manhattan.

Trong giai đoạn 2025–2026, doanh nghiệp này dự kiến bàn giao khoảng 10.500 sổ hồng cho cư dân tại loạt dự án như Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Palm A1, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor và Rivergate.

Diễn biến tích cực về pháp lý và tiến độ dự án đã phản ánh ngay lên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch đầu tuần 29-12, cổ phiếu Novaland (NVL) tăng kịch trần, lên mức 14.150 đồng/cổ phiếu.