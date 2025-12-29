Khối ngoại ngược dòng tung 300 tỷ gom một cổ phiếu bluechip trong phiên VN-Index tăng 25 điểm

Tâm lý tích cực bao trùm, thị trường bứt phá mạnh với sự dẫn dắt của nhóm Vingroup trong phiên đầu tuần. Chốt phiên VN-Index tăng mạnh 25 điểm tại 1.755 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 22.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 144 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 123 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 300 tỷ đồng. Theo sau, STB là mã tiếp theo được gom mạnh 224 tỷ đồng. Ngoài ra, VJC và GEX cũng được mua lần lượt 56 và 53 tỷ đồng.

Ngược lại, BWE là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 329 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VHM cũng bị "xả" 261 tỷ đồng và 126 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6,3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng HUT, PVI , VFS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 10 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 8 tỷ, HLD, NTP, IDC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 18 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại mua 0,8 tỷ đồng. Theo sau, NCS và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 18 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ABW, VEA,...