VN-Index tuần qua ghi nhận một phiên giao dịch với biên độ dao động lớn. Chỉ số sau khi chinh phục vùng điểm 1.800 đã phải chịu áp lực giảm điểm mạnh trong hai phiên giao dịch cuối tuần bởi nhóm Vingroup bất ngờ đảo chiều. Kết tuần, VN Index tăng 25,49 điểm (+1,50%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.729,80 điểm.

Các chuyên gia giữ quan điểm tương đối thận trọng về diễn biến của thị trường trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Trọng tâm dồn về ﻿bức tranh KQKD quý 4 và các nhóm ngành kỳ vọng tăng trưởng mạnh, phù hợp cho tích luỹ trung và dài hạn.

Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ còn xuất hiện thêm một nhịp rũ hàng nữa trong ngắn hạn

Ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng dù VN-Index trong tuần vừa qua vẫn ghi nhận mức tăng điểm về mặt chỉ số, song diễn biến ở hai phiên cuối tuần đang tạo ra không ít khó khăn trong việc xác định xu hướng kế tiếp của thị trường.

Phiên giao dịch ngày thứ Năm ghi nhận thời điểm VN-Index bứt phá vượt đỉnh lịch sử, tuy nhiên đà hưng phấn không duy trì được lâu khi chỉ số nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh, thậm chí giảm sốc trong phiên ATC. Sang ngày thứ Sáu, áp lực tiêu cực tiếp tục, tuy nhiên sau đó chỉ số nhanh chóng lấp đầy vùng gap và rút chân mạnh tới 42 điểm. Điều này cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện, song chưa đủ mạnh để khẳng định xu hướng phục hồi.

Bước sang tuần giao dịch cuối cùng của năm dương lịch, chuyên gia Pinetree cho rằng diễn biến của nhóm cổ phiếu họ Vingroup sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối cả chỉ số và tâm lý thị trường. Việc các cổ phiếu này xuất hiện cây nến rút chân mạnh, đóng cửa gần mức cao nhất phiên cuối tuần cùng thanh khoản bắt đáy đáng chú ý khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó lường.

Kịch bản có thể xảy ra là nhóm cổ phiếu này đảo chiều và tiếp tục kéo vượt đỉnh, hoặc sau nhịp hồi là một pha rũ hàng nữa để hấp thụ cung. Ở các nhóm ngành khác, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Ngoài nhóm Dầu khí đang thể hiện dòng tiền tương đối rõ nét, phần lớn các nhóm ngành còn lại chưa ghi nhận sự tham gia đồng bộ và đủ mạnh của dòng tiền lớn. Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ còn xuất hiện thêm một nhịp rũ hàng nữa trong ngắn hạn, trước khi thị trường có thể bước vào một pha hồi phục đáng kể và rõ ràng hơn sau dịp nghỉ tết dương lịch.

Thời điểm phù hợp để tích lũy cho trung và dài hạn , 3 nhóm ngành kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý 4 vượt trội

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, diễn biến thị trường trong tuần tới nhiều khả năng sẽ chịu chi phối bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Thanh khoản thị trường có thể ở mức thấp trong bối cảnh VN-Index chưa xác định xu hướng rõ ràng và dao động với biên độ tương đối lớn theo cả hai chiều. Trong tuần tới, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ rộng, với các vùng hỗ trợ ngắn hạn lần lượt tại MA20 (1.715 điểm), MA50 (1.675 điểm) và xa hơn là cận dưới của kênh tích lũy hình thành từ quý III/2025 quanh 1.620 điểm.

Chuyên gia Agriseco cho rằng tác động mang tính cục bộ của nhóm cổ phiếu Vingroup lên mặt bằng chung thị trường chủ yếu dừng ở yếu tố tâm lý trong ngắn hạn. Dù ảnh hưởng của cố phiếu nhóm Vingroup tới chỉ số là không thể phủ nhận, tuy nhiên các cổ phiếu khác sẽ diễn biến phân hóa và không phụ thuộc nhiều vào những ảnh hưởng kể trên.

Quan sát diễn biến lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy dòng tiền thường có xu hướng quay trở lại sau kỳ nghỉ, qua đó cải thiện thanh khoản chung. Xét về hiệu suất, thị trường nhiều năm ghi nhận diễn biến tích cực trong tháng 1 và lan tỏa sang toàn bộ quý 1. Đây cũng là giai đoạn thị trường dần thoát khỏi trạng thái thiếu thông tin khi doanh nghiệp lần lượt công bố KQKD quý 4, kết quả cả năm và kế hoạch kinh doanh cho năm kế tiếp, giúp triển vọng và tầm nhìn đầu tư trở nên rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, các định hướng và chính sách vĩ mô cho năm mới, bao gồm cả chính sách tài khóa và tiền tệ, thường được công bố hoặc bắt đầu triển khai vào đầu năm, qua đó góp phần củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Bàn về mùa BCTC quý 4 đang tới gần, ông Khoa kỳ vọng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, khoảng 20% so với cùng kỳ với động lực đến từ nội lực của thị trường trong nước, môi trường lãi suất thấp và giải ngân đầu tư công mạnh mẽ. Các nhóm ngành kỳ vọng có lợi nhuận tăng trưởng cao có thể kể đến như nhóm bất động sản, xây dựng và vật liệu, bán lẻ.

Cụ thể, trong quý cuối năm 2025, hoạt động mở bán tại các doanh nghiệp Bất động sản lớn diễn ra sôi động sẽ giúp bức tranh lợi nhuận ngành trở nên tích cực. Về ngành xây dựng và vật liệu, cuối năm là thời điểm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đây là yếu tố then chốt cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, thép, đá xây dựng có thể ghi nhận KQKD tích cực. Cùng với đó, giai đoạn cuối năm cũng là mùa cao điểm của ngành bán lẻ tiêu dùng khi nhu cầu tăng cao trước dịp Lễ, vì vậy các doanh nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ ghi nhận lợi nhuận khả quan trong quý 4 và cả năm 2025.

Trong bối cảnh hiện tại, thị trường có sự phân hóa rõ nét. Mặc dù thị trường chung vẫn duy trì trên 1.700 điểm nhưng động lực chính giữ nhịp cho VN-Index lại đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và đặc biệt là cổ phiếu họ Vingroup. Trong khi đó, nhiều nhóm ngành khác cổ phiếu đã giảm khá sâu và có mức định giá từ phù hợp tới thấp. Ông Khoa cho rằng đây sẽ là những cổ phiếu phù hợp để tích lũy cho trung và dài hạn ở thời điểm hiện tại.

Bước sang đầu năm 2026, các nhóm ngành có kỳ vọng KQKD Quý 4 khả quan có thể đón sóng tăng điểm giai đoạn đầu năm. Các nhóm ngành kỳ vọng có lợi nhuận tăng trưởng cao có thể kể đến như nhóm Bất động sản, Xây dựng & Vật liệu, Bán lẻ. Bên cạnh đó, những nhóm ngành hưởng lợi từ các chính sách vĩ mô sắp được công bố và ban hành giai đoạn tới sẽ xuất hiện sóng tăng và thu hút dòng tiền trên thị trường.