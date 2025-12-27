Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-12-2025 - 15:13 PM | Thị trường chứng khoán

Vingroup giải thể một công ty con mảng y tế nhằm mục đích tái cấu trúc hoạt động các công ty trong Tập đoàn.

Tập đoàn Vingroup- Công ty CP (Vingroup, MCK: VIC) đã có công bố gửi UBCKNN, HSX, HNX về việc giải thể công ty con.

Cụ thể, nhằm mục đích tái cấu trúc hoạt động các công ty trong Tập đoàn, ngày 26/6/2025, HĐQT Vingroup đã ban hành Nghị quyết số: 48/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP về việc giải thể Công ty CP Đầu tư Y học công nghệ cao VinMedtech- công ty con của Tập đoàn.

HĐQT cũng giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Vingroup làm việc và phối hợp với Ban lãnh đạo VinMedtech để triển khai thủ tục giải thể Vinmedtech theo quy định của pháp luật.

Vingroup giải thể một công ty con mảng y tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vinmedtech được thành lập vào tháng 12/2022, trụ sở chính tại: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội. Ngành, nghề kinh doanh chính là Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế.

Vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng; với 3 cổ đông sáng lập gồm: Vingroup (99%); Lê Minh Ngọc (0,5%) và Phan Thu Hương (0,5%).

Hiện, ông Đỗ Tất Cường (SN 1950) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 16/5/2025, Vingroup đã phát hành 1.652 trái phiếu mã VICD2328002 mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 325 triệu USD.

Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 16/12/2025. Thị trường phát hành và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna - Áo.

Đây là trái Phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl hiện hữu (MCK: VPL) do tổ chức phát hành sở hữu.

