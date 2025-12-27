Kido sắp chi gần 350 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông

CTCP Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, Kido dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/1/2026, thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 28/1/2026.

Với hơn 289,8 triệu cổ phiếu KDC đang lưu hành trên thị trường, ước tính Kido sẽ phải chi khoảng gần 347,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/12/2025, Kido đã tiến hành mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu mã KDCH2126001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Được biết, lô KDCH2126001 phát hành ngày 4/1/2021, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo lịch ban đầu là 4/1/2026. Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu duy nhất mà Kido đang lưu hành. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã thanh toán hơn 18,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô KDCH2126001.

Trước đó, Kido đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Cụ thể, Kido bị xử phạt hành chính hơn 528,1 triệu đồng do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu.

Kido còn bị phạt 42,25 triệu đồng đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp đối với tờ khai giá trị gia tăng các tháng 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 10/2024 và 12/2024 (bị áp dụng tình tiết tăng nặng).

Đồng thời, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 502,3 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/12/2025, Kido có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.



