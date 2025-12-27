Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kido sắp chi gần 350 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông

27-12-2025 - 10:05 AM | Thị trường chứng khoán

Kido dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/1/2026.

CTCP Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, Kido dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/1/2026, thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 28/1/2026.

Với hơn 289,8 triệu cổ phiếu KDC đang lưu hành trên thị trường, ước tính Kido sẽ phải chi khoảng gần 347,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/12/2025, Kido đã tiến hành mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu mã KDCH2126001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Kido sắp chi gần 350 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Được biết, lô KDCH2126001 phát hành ngày 4/1/2021, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo lịch ban đầu là 4/1/2026. Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu duy nhất mà Kido đang lưu hành. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã thanh toán hơn 18,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô KDCH2126001.

Trước đó, Kido đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Cụ thể, Kido bị xử phạt hành chính hơn 528,1 triệu đồng do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu.

Kido còn bị phạt 42,25 triệu đồng đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp đối với tờ khai giá trị gia tăng các tháng 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 10/2024 và 12/2024 (bị áp dụng tình tiết tăng nặng).

Đồng thời, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 502,3 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/12/2025, Kido có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.


PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK dự báo bức tranh KQKD Q4/2025: Loạt nhóm ngành tăng tốc, một nhóm có thể tăng trưởng âm

CTCK dự báo bức tranh KQKD Q4/2025: Loạt nhóm ngành tăng tốc, một nhóm có thể tăng trưởng âm Nổi bật

Mỗi ngày mở 2 siêu thị, một “đại gia” bán lẻ sắp “đổ bộ” Hà Nội

Mỗi ngày mở 2 siêu thị, một “đại gia” bán lẻ sắp “đổ bộ” Hà Nội Nổi bật

VPS chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu

VPS chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu

10:05 , 27/12/2025
Bạc tăng vọt 10% sau 1 đêm, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 3 thế giới

Bạc tăng vọt 10% sau 1 đêm, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 3 thế giới

08:54 , 27/12/2025
Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank vì một lý do đặc biệt

Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank vì một lý do đặc biệt

00:55 , 27/12/2025
Khối ngoại tung gần 1.600 tỷ mua ròng trong tuần 22-26/12, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Khối ngoại tung gần 1.600 tỷ mua ròng trong tuần 22-26/12, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

00:07 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên