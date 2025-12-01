Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-12-2025 - 00:07 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tung gần 1.600 tỷ mua ròng trong tuần 22-26/12, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Khối ngoại trở lại mua ròng trong 4 phiên đầu tuần và chỉ quay đầu bán ròng trong phiên thứ Sáu.

VN-Index tuần qua ghi nhận một phiên giao dịch với biên độ dao động lớn. Chỉ số sau khi chinh phục vùng điểm 1.800 đã phải chịu áp lực giảm điểm mạnh trong hai phiên giao dịch cuối tuần. Nhóm Vingroup bất ngờ đảo chiều giảm sàn khiến sắc đỏ lan tỏa ra hầu hết các nhóm cổ phiếu. Kết tuần, VN Index tăng 25,49 điểm (+1,50%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.729,80 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này trở lại mua ròng trong 4 phiên đầu tuần và chỉ quay đầu bán ròng trong phiên thứ Sáu. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 1.575 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.773 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 134 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 64 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, MWG dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 519 tỷ đồng, trở thành tâm điểm hút vốn ngoại trong phiên. Theo sau là STB (416 tỷ đồng) và MBB (285 tỷ đồng). Dòng tiền mua ròng cũng ghi nhận tại các mã GEX (282 tỷ đồng), VJC (265 tỷ đồng) và VND (255 tỷ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu VPL (218 tỷ đồng), GAS (215 tỷ đồng), SSI (210 tỷ đồng) và POW (178 tỷ đồng) đều được khối ngoại mua ròng với quy mô đáng kể.

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 527 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Xếp sau là FPT với mức bán ròng 313 tỷ đồng và DGC bị bán ròng 301 tỷ đồng.

