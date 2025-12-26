Phiên 26/12: Khối ngoại quay đầu bán hơn 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Chứng khoán Việt Nam vừa có cú “rút chân” đầy tích cực vào phiên giao dịch cuối tuần. Nhóm cổ phiếu Vingroup nằm sàn khiến VN-Index có thời điểm lùi sâu về dưới mốc 1.690 điểm trước khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc vào phiên chiều. Đóng cửa phiên 26/12, VN-Index giảm 13 điểm xuống 1.729,8 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE cải thiện mạnh, đạt gần 27.500 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi "quay xe" bán ròng mạnh tay 1.229 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trước đó, trong 5 phiên gần nhất, khối ngoại đã mua ròng liên tiếp trên HOSE với tổng giá trị hơn 3.400 tỷ đồng.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.155 tỷ đồng

Ở chiều bán, nhóm cổ phiếu "họ Vin" trở thành tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, VIC dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị áp đảo lên tới 531 tỷ đồng. Theo sau là VHM với giá trị bán ròng 357 tỷ đồng, VRE cũng bị khối ngoại bán ròng 121 tỷ đồng. Áp lực thoái vốn cũng lan tỏa sang DGC (-92 tỷ đồng) và VPB (-79 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại đổ vào thị trường có phần khiêm tốn hơn. VJC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất nhưng giá trị chỉ dừng lại ở mức 67 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top 5 mua ròng lần lượt là POW (54 tỷ đồng), GAS (44 tỷ đồng), STB (32 tỷ đồng) và VND (30 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 64 tỷ đồng

Tại chiều bán, cổ phiếu SHS chịu áp lực thoái vốn mạnh nhất với giá trị bán ròng 32 tỷ đồng. Một đại diện khác cùng ngành là MBS cũng bị khối ngoại "xả" gần 29 tỷ đồng. Danh sách bán ròng đáng chú ý còn có sự góp mặt của NTP (-12 tỷ đồng), TNG -(8 tỷ đồng) và IDC (-5 tỷ đồng).

Ngược lại, PVS dẫn đầu danh sách mua ròng, mã này được gom với 16 tỷ đồng, theo sau là CEO với giá trị mua ròng đạt 11 tỷ đồng. Các mã còn lại như HUT, APS hay TIG ghi nhận lực mua ròng không đáng kể, dưới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 11 tỷ đồng

Chiều bán, cổ phiếu hàng không ACV bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất với giá trị bán ròng 7 tỷ đồng. Theo sau là PHP với giá trị rút ròng khoảng 5 tỷ đồng. Các mã còn lại bị bán ròng không đáng kể, bao gồm ABW (0,4 tỷ đồng), F88 (0,3 tỷ đồng) và SGP (0,2 tỷ đồng).

Tại chiều mua, lực mua ròng trên sàn này diễn ra hết sức nhỏ giọt. PAT là cổ phiếu dẫn đầu danh sách mua ròng nhưng giá trị chỉ đạt vỏn vẹn 0,3 tỷ đồng. Tiếp sau đó là các mã ABI (0,2 tỷ đồng), POM, TIN và SBS với cùng mức mua ròng nhẹ chỉ 0,1 tỷ đồng.