Chủ tịch Khải Hoàn Land dùng 20 triệu cổ phiếu KHG góp vốn vào công ty mới thành lập

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG, sàn HoSE) vừa đăng ký chuyển quyền sở hữu 20 triệu cổ phiếu KHG để góp vốn vào Công ty TNHH KH Invest.



Giao dịch được thực hiện bằng phương thức chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong giai đoạn từ 30/12/2025 đến 28/1/2026.

Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch Khải Hoàn Land

Sau giao dịch, Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn dự kiến giảm sở hữu từ 157,2 triệu cổ phiếu KHG (tỷ lệ 34,99%) xuống còn 137,2 triệu cổ phiếu KHG (tỷ lệ 30,54%). Ngược lại, KH Invest sẽ sở hữu 20 triệu cổ phiếu, chiếm 4,45% vốn Khải Hoàn Land.

Công ty TNHH KH Invest mới được thành lập ngày 25/12/2025. Đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 201 tỷ đồng do ông Nguyễn Khải Hoàn góp 99,9%. Bà Phạm Thị Thảo (SN 1999) góp 0,1% còn lại đồng thời giữ chức Giám đốc.

Cách đây không lâu, ông Nguyễn Khải Hoàn đã mua vào gần 13,58 triệu cổ phiếu KHG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân trong thời gian từ ngày 24/10/2025 đến ngày 7/11/2025 bằng phương thức thỏa thuận.

Nhiều khả năng Chủ tịch KHG nhận chuyển nhượng lượng cổ phiếu nói trên từ chính vợ mình là bà Trần Thị Thu Hương. Bởi lẽ, bà Hương cũng bán ra lượng cổ phiếu đúng như trên trong cùng thời gian. Qua đó, bà Hương giảm sở hữu từ gần 58,1 triệu cổ phiếu KHG, tỷ lệ 12,92% vốn xuống còn 44,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 9,9%.

Khải Hoàn Land được thành lập vào tháng 7/2009, là một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Khải Hoàn – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trên các lĩnh vực chính gồm bất động sản (Khải Hoàn Land), giáo dục (Khải Hoàn Edu), công nghệ (Khải Hoàn Tech), y tế (Khải Hoàn Medic), nông nghiệp (Khải Hoàn Agr) và giải trí (Khải Hoàn Entertainment).

Người đứng đầu Khải Hoàn Land là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khải Hoàn, sinh năm 1975. Trong gia đình ông Hoàn còn có ông Nguyễn Thế Khoa và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (anh trai và chị gái của Chủ tịch KHG), mỗi người đang sở hữu 4,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,99%).