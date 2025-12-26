Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hệ sinh thái FLC với khoảng 7 công ty trên sàn, đã lần lượt bị hủy tư cách đại chúng và dần "rời sàn" chứng khoán sau vụ ông Trịnh Văn Quyết bị xử lý hình sự về tội "thao túng chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn FLC (mã FLC ). Theo đó, ngày hủy đăng ký giao dịch là 31/12/2025, phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu FLC trên hệ thống UPCoM là ngày 30/12/2025.

Tổng khối lượng cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch là hơn 710 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hủy đăng ký khoảng 7.100 tỷ đồng. Nguyên nhân FLC bị buộc rời UPCoM là do doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn ban hành ngày 18/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp phải hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, HNX cũng thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với nhiều cổ phiếu khác trong hệ sinh thái FLC. Cụ thể, hơn 14,9 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (mã GAB) ; hơn 165,3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu (mã KLF) ; cùng gần 182,7 triệu cổ phiếu của CTCP Nông dược HAI (mã HAI) sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 30/12/2025 và chính thức bị hủy giao dịch kể từ ngày 31/12/2025.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái FLC đã bị hủy tư cách công ty đại chúng trước đó gồm CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes , CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD ) . Ngoài ra, cổphiếu của CTCP Chứng khoán BOS (mã ART ) cũng đã bị hủy niêm yết bắt buộc, đã bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.

Như vậy, hệ sinh thái FLC với khoảng 7 công ty trên sàn, đã lần lượt bị hủy tư cách đại chúng và dần "rời sàn" chứng khoán sau vụ ông Trịnh Văn Quyết bị xử lý hình sự về tội "thao túng chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

